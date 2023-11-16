NBA／Durant、Booker合砍62分！率太陽133：115斬斷灰狼7連勝
鳳凰城太陽今（16日）在主場迎來主將Devin Booker復出，太陽原有望迎來三巨頭合體，但Bradley Beal賽前因背部不適臨時高掛免戰牌，此戰太陽靠著Devin Booker與Kevin Durant攜手合砍62分，率領球隊以133：115斬斷明尼蘇達灰狼7連勝，太陽則是終止2連敗。
記者張志宇/綜合報導
Devin Booker在今復出首節就砍進11分，與Kevin Durant、Josh Okogie分別拿下7分，首節就取得35:29領先，次節太陽火力大爆發，Drew Eubanks砍下13分與Kevin Durant拿下10分，單節打出41:25優勢，上半場打完太陽就以76:54領先灰狼多達22分。
進入下半場，太陽先發球員在第3節全數都有分數進帳，單節再度打出34:28力壓灰狼的攻勢，將比分拉大至110:82，雖灰狼在末節將分差追至20分以內，但比賽早早進入垃圾時間，終場太陽就以133：115擊退灰狼。
太陽Kevin Durant今砍下31分、6籃板、6助攻，「書僮」Booker同樣也拿下31分外帶4籃板、5助攻；灰狼少主Anthony Edwards本場僅拿下13分，Karl-Anthony Towns則是轟下全隊最高的25分。
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