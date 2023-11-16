新北耶誕城明開城！「非板橋不可」原因曝 在地人崩潰：回不了家
一年一度的聖誕節即將到來，最受矚目的「2023新北市歡樂耶誕城」也將於明（17）日開城，活動一路延續到2024年1月1日，分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場登場。由於新北耶誕城往年都選在板橋舉辦，每晚湧入爆量人潮，塞車成了板橋人的惡夢。有人好奇上網發問，為何新北耶誕城一定要在板橋舉辦，立刻釣出解答：「交通最方便，沒有之一！」
記者賴禹妡／綜合報導
批踢踢鄉民發問，「為什麼新北耶誕城一定要辦在板橋？」他表示雖然自己不是板橋人，但在新北耶誕城開城期間偶爾會經過附近，「耶誕城不愧是板橋人的惡夢，那邊路本來就沒有說很大條了，再加上板橋也算是新北的大區，人口本來就算蠻多了，耶誕誠又把外圍的人全塞進板橋」。反觀隔壁的蘆洲、三重有空間又有停車場，且離台北市僅隔一座橋，讓他好奇問：「為什麼新北耶誕城偏偏還要挑在人本來就很多的地方辦？」
貼文發出後，眾多留言都解答「交通」是最主要的原因：「大眾運輸交通方便」、「板橋場地有交通、有廣場、有商圈」、「三鐵共構不辦在這才是有問題」、「交通真的最方便，沒有之一」。另外，也有板橋人現身抱怨，「以前住板橋，真的是惡夢」、「辦1個多月真的無法忍」、「永遠塞到回不了家」。
事實上，新北市歡樂耶誕城於2011年，由當時雙北市長郝龍斌、朱立倫任內協議決定，由新北市主辦聖誕、台北市主辦跨年，以避免互搶人潮及分散效益。由於新板特區所在位置有極為便利的四鐵共構交通樞紐，加上擁有都會中心難得的大型廣場，以及周邊民間投資形塑的商圈效應，為此定型化的活動帶來洶湧人潮，形成特定時節的標誌性活動。