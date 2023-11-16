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眼睛突成「血輪眼」是中風前兆嗎　眼科醫破迷思：可能是便祕惹禍

▲眼睛突然出現「結膜下出血」眼科醫師表示，和中風沒有「直接」關係，比較像是眼睛「瘀血」通常一到兩週就會消退。（圖／記者陳明中攝）
▲眼睛突然出現「結膜下出血」眼科醫師表示，和中風沒有「直接」關係，比較像是眼睛「瘀血」通常一到兩週就會消退。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

有些人會突然雙眼通紅有「結膜下出血」的狀況，宛如血輪眼讓旁人看了怵目驚心，但當事人卻毫無感覺，有人說是可能是中風的前兆，與其聽別人說，不如聽眼科醫師說。臺北市立聯合醫院陽明院區眼科主任張延瑞破迷思直指：「結膜下出血與中風無直接相關」不必過於擔憂。

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眼睛可分為眼白和棕黑色部份，眼白實際上由表面的結膜，結締組織和最內部的鞏膜組成，其中結膜為半透明的一層組織，白色的鞏膜在後面，因此眼白呈現白色，角膜則是眼表面棕黑色部分的最表面。結膜下出血就是結膜下的血管破裂，造成眼白紅腫。張延瑞醫師表示，結膜下出血有點類似皮膚上的「瘀青」概念，但血液在眼球並不外流，而是積存在透明的結膜下，導致眼白明顯發紅。

▲ 「結膜下出血」白眼球出現整片的鮮紅血塊。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲ 「結膜下出血」會讓白眼球出現整片的鮮紅血塊，但當事人並不會有特別感覺。（圖／記者陳美嘉翻攝）
北醫附設醫院、台北醫學大學等單位，曾針對結膜下出血提出研究報告，顯示有結膜下出血症狀的人，中風機率較一般人高，然而其他國際上的大規模流行病研究，扣除共病對數據的干擾後，結膜下出血與中風無「直接」關聯，不必過於擔憂。常見舉重、便秘、高血壓、劇烈咳嗽、打噴嚏、或用力過度等情形下，結膜下的微血管或小動脈都可能會破裂出血，造成眼睛紅腫。

大多數病人並不自覺結膜下出血，通常是被旁人指出或照鏡子時發現。張延瑞醫師表示，如果無疼痛或模糊視覺，就無需過度擔心，即便出血範圍較大，也不會對眼睛造成問題。通常一到兩週才會完全消退，就像瘀青消退的時間一樣，但如果眼睛感腫脹感，疼痛或有其他症狀，有可能是病毒感染引起的結膜下出血，建議就需要就醫。此外，長期反覆多次出血，也要懷疑有凝血異常疾病，建議檢查凝血因子是否正常、有無血友病史，大多數的人都是某條血管特別脆弱，一直反覆破裂，這時候注意減少用力、多吃維他命Ｃ幫助修復，或能避免出血症狀頻繁發生。

控制血壓，避免過度用力

張延瑞醫師提醒，想要結膜下出血，首先是要控制平日的血壓，且年紀稍微大一點、血管硬化的族群也要特別注意，其次重訓、提重物導致腹壓上升、外力刮傷或刺傷眼睛等狀況，都有可能導致結膜下出血。另外，平日飲食建議以清淡為主，中醫所謂的「火氣大」指的就是食物屬性較為燥熱，存在體脂肪或血液當中，造成血管刺激，就會產生發炎、腫脹等狀況，都有可能會讓出血容易發生，日常重口味、醃漬、添加香料的東西適度的吃，不宜吃太多。

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