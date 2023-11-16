「藍白合」民調比到明天 李德維：綠營能影響操作有限
藍白合昨天談判成功，雙方達成6點共識，最後決定由近期社會各界的全民調、加上雙方政黨各一份內參民調決定正副搭配，若在誤差範圍內，就是侯柯配。對此，國民黨立委李德維今（16）日回應，如果以近期民調來做為藍白整合參考，「相對來說，綠營能影響操作有限」；對於民眾黨未來盼成為監督力量，李則認為，現階段先好好思考如何下架民進黨，才是比較務實的。
記者林怡昕／台北報導
李德維受訪時表示，既然要合作就誠心誠意，國民黨有龐大數量縣市長以及地方組織，最後也沒有堅持把政黨實力放進去，是把各界民調納入，讓綠營能影響範圍變小，且雙方在馬英九見證下各退一步，「如何勝選，對台灣人民比較重要，侯友宜、柯文哲就是因為這樣才達成協議」。
李德維說，由於民調不是把時間設在今天、明天、後天，相對來說，綠營能影響操作有限，因此，對於藍營而言，的確是比較有利。
針對「記點制」對於侯友宜似乎較為有利？李德維指出，日前民眾黨人士也提出類似意見，且某種程度上，就把所謂的政黨支持放在這裡面，其實記點制符合上週柯文哲所提的想法跟意見。
至於柯文哲稱，未來法務部、NCC、金管會、財政部、主計處他都要？李德維則認為，柯文哲希望能夠好好監督有其理想目標，倒是覺得，雙方好好努力先勝選比較重要，現在談到以後誰做什麼，有點言之過早，更多監督制衡力量能夠由民眾黨擔負，他樂觀其成，「現階段先好好思考如何下架民進黨、政黨輪替，才是比較務實的」。