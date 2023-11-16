藍白達共識後夜會郭台銘 柯文哲：等他心情平復會帶他見侯友宜
藍白合昨日上午達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果，11月19日將在馬英九基金會公布結果。民眾黨總統參選人柯文哲昨日深夜與無黨籍總統參選人郭台銘見面，郭辦發言人今（16）日透露柯文哲昨夜對藍白合「有些懊惱」。對此，柯文哲上午回應說，「不是啦，也不是到後悔」，並指出等郭台銘心情回復後會帶他見國民黨總統參選人侯友宜。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在全國競總舉行「共融多元 族群文化政策」記者會，媒體詢問郭辦透露柯昨夜「有些懊惱」，柯文哲在回答時不僅「嘖」了一聲，更多次清喉嚨、講話有點結巴。柯文哲回應說，「不是啦，也不是到後悔」，當然幕僚有說為什麼要讓這麼多，但還是那句話，他們「希望台灣是安全、平安的」。
柯文哲認為，在野若要整合，就全部整合，不管怎麼樣，郭台銘當然有10％的實力，他知道郭台銘與國民黨的樑子實在是結得太大，已經不是組織對組織，而是到個人與個人之間的對立。
柯文哲說，既然政黨輪替是大家的目標，他也勸郭台銘，是不是有時候能放下個人「kimochi」（日語心情、感覺），並強調他會努力勸郭台銘。媒體追問是否會帶侯友宜一起去勸郭台銘？他說，等郭台銘「心情好一點的時候」。
柯文哲也反問「不然你有更好的方法嗎？」，他表示，外科醫生的邏輯是，如果講不出更好的方法，現在的爛方法，就是最好的方法，這也是他認為折衷的辦法。
柯文哲感嘆，他們當然不想讓民進黨胡搞瞎搞，但他也不放心國民黨，因此他要求從內部監督，防止國民黨貪污腐敗。以他擔任台北市長的經驗，外部監督很困難，還是要內部監督，所以要建立內部制衡與監督的力量。