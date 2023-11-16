台塑牛小排遠近馳名、招待所變親民？台塑：僅開放員工招待親友
台塑企業內湖總部正式營運快一個月，昨（15）日傳出過去神秘的13樓招待所，現在改為2樓之後將開放員工招待親友，外界有機會一嚐著名的「台塑牛小排」。消息一出，台塑招待所詢問電話暴增，有民眾想要訂位，也有要外帶牛小排的人。但台塑表示，招待所主要是以服務員工為主，目前僅開放讓員工訂位並與其親友共同入場，對於外界的支持與熱情表示感謝。
記者許家禎／台北報導
原台塑集團總部大樓已有40多年的歷史，原本的招待所位於13樓，曾是創辦人「經營之神」王永慶生活起居的地方，13樓隱密除了因為電梯只達12樓必須另外走上去之外，招待所也是他用來宴請賓客大老闆們的場所，最有名的「台塑牛小排」就出自於此。
「台塑牛小排」是以王永慶夫人李寶珠依傳統家鄉味親自調配，以獨特的中式配方醃製再加以烘烤，過去招待所只有台塑企業的一級主管才能訂位，但近年來轉型為員工餐廳，員工可以向餐廳訂中午的便當。這次台塑企業搬家也保留了招待所，只是位置不在高樓反在低樓層的2樓，而昨日台塑高層透露，招待所可以開放員工招待親友了，消息一出，招待所電話被打爆，許多民眾想要訂位，還有一開口就要外帶好幾十份牛小排的人。
不過，台塑企業緊急回應僅開放給員工招待親友！台塑企業指出，目前招待所仍定位為員工餐廳，主要還是以服務員工為主，目前僅開放讓員工訂位，並允許與其親友共同入場，對於外界的支持與熱情表示感謝。
換句話說，外界想要一嘗「台塑牛小排」，可能得透過在台塑工作的員工親友才能吃到了。據了解，其實招待所本來就是台塑企業高層宴請貴賓的地方，現在搬新家，但秉持服務員工的心，餐廳在接單服務完高層貴賓後，行有餘力也特地開放員工訂位宴請自己的親友貴賓。