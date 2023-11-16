直擊王品「同天生日壽星」百人慶生免費吃牛排 每桌「現賺萬元」
王品集團30週年慶生，招待「同天生日壽星」免費吃牛排，今（16）日全台30組饕客破百人一起慶生，《NOWnews今日新聞》現場直擊，王品集團粉絲劉先生，帶女友、好友一同前來用餐，爽吃王品牛排套餐整桌「現賺萬元」。
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團30週年慶，舉辦「我30了！想跟你一起吃飯」活動，邀請「1993年11月16日生日的人」，還可約親朋好友同行4人免費吃飯！據業者透露，活動消息一發出，報名當日一天內就搶完名額。
今在王品牛排南京東店現場，《NOWnews今日新聞》直擊王品集團粉絲劉先生，透過網路成功訂位，帶上女友、好友一同前來用餐，身為「王品瘋美食APP」會員的他，一年至少到王品旗下集團用餐3、4次，過去吃過西堤牛排，耳聞王品牛排很好吃，這次趁優惠活動特地從新竹殺來台北嚐鮮。
而另一組現場慶生的客人，正好是王品集團基隆地區的員工伍佛，今天帶上媽媽、妹妹、表妹一同慶生，同仁伍佛受訪時還說，「為了今天來慶生吃飯，還特地和主管請假，從基隆跑到台北來吃牛排」；媽媽則覺得「現場佈置的很溫馨，開心享受難得的氛圍」。
在王品牛排慶生的壽星們，多是點選牛排套餐還有龍蝦海陸套餐；該活動全台限定門市與名額，目標招待30組、每組最多招待4人，整桌幾乎都能「現省萬元」餐費；而且生日壽星還會送上一杯有本人照片的咖啡。