藍白合談成！謝衣鳳：不代表國民黨、民眾黨合併 而是合作
藍白合昨天談判成功，並達成6點共識，決定由近期社會各界的全民調、加上雙方政黨各一份內參民調決定正副搭配，若在誤差範圍內，就是侯柯配。對此，國民黨立委謝衣鳳今（16）日表示，相信藍白陣營，可以藉由民調爭取所有選民藍白支持，更強調「藍白合，並不代表國民黨、民眾黨合併」，是希望總統候選人是合作。
記者林怡昕／台北報導
藍白政黨協商取得共識，由藍白各推薦一位民調統計專家，檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的民調結果，以及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果，雙方同意若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點，11月18日周六上午由馬英九基金會公布結果。
謝衣鳳今天受訪時表示，藍白合作討論已經一段時間，是社會大眾所關注的議題，唯有藍白候選人在同一個欄位裡面，才有辦法在這次總統大選勝利，從昨天討論過程中了解，只有合作才能回應6成希望下架民進黨的民意。
謝衣鳳說，民主政治有全民投入，就沒有絕對結果產生，相信藍白陣營，可以藉由民調爭取所有選民藍白支持，這次是台灣民主憲政改革一大步，大家都在見證歷史，強調「藍白合，並不代表國民黨、民眾黨合併」，是希望總統候選人是合作。
至於「計點制」對侯友宜有利？謝衣鳳則說，昨天討論之前，對於是否要採取德國式的政黨占比，或是全民調，都是有爭議，不過昨天會議中，柯文哲讓一步，願意計點制全民調方式，誤差範圍內是就是「侯柯配」得一點，是相對折衷的方式，也是民眾比較容易理解協商的方式。