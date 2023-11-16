《史努比》全新動畫電影回來了！漫畫家兒孫傳承經典

全世界最受歡迎的小獵犬《史努比》將推出全新CG動畫電影，深受廣大粉絲喜愛的《花生漫畫》系列將再度改編為電影版，由 Apple TV+攜手加拿大的野腦動畫工作室（WildBrain Studios）、花生漫畫公司（The Peanuts Worldwide）2024年開始製作。故事描述史努比和查理布朗將面臨史上最大挑戰，與花生漫畫的好朋友們闖入大城市展開多采多姿的史詩冒險，在旅途中將遇見充滿驚喜的新朋友，並學習到友誼的真諦。
記者黃雅琪／綜合報導
《史努比》首部動畫電影於2015年發行，全球票房超過2.5億美元，並榮獲第73屆金球獎最佳動畫。Apple TV+全新《史努比》動畫電影也將由曾兩次入圍「動畫奧斯卡」安妮獎的《史努比》導演史帝夫馬蒂諾（Steve Martino）執導，並由擅長動畫作品、曾編寫《小腳怪》、《森林保衛戰》的Karey Kirkpatrick擔任編劇，與《史努比》原著作家查爾茲舒茲 (Charles M. Schulz) 的兒子克萊格舒茲（Craig Schulz）、孫子布萊恩舒茲（Bryan Schulz），以及創作夥伴寇尼里斯烏里阿諾 （Cornelius Uliano）共同撰寫劇本。堅強製作團隊還包含兩次入圍奧斯卡獎《玩具總動員》、《馴龍高手》系列的邦妮阿諾德（Bonnie Arnold）擔任製作人。
「能夠與我的兒子布萊恩以及他的創作夥伴尼爾，一同以我的原創故事延續我父親的遺產，是非常特別的。」編劇克萊格舒茲（Craig Schulz）表示：「我們很興奮能與 Apple TV+ 、野腦動畫工作室（WildBrain Studio）合作，並與才華洋溢的製片人邦妮阿諾德和導演史蒂夫馬蒂諾一起為觀眾帶來全新花生冒險。多年來花生漫畫迷一直期待著全新電影，而這部電影將為我們世界各地的百萬粉絲們帶來歡樂！」
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