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拜習會後並肩漫步！拜登「雙手讚」會談有成　習展「散步外交法」

▲拜登與習近平在歷經2.5小時的會談後，於費羅麗莊園散步。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登與習近平在歷經2.5小時的會談後，於費羅麗莊園散步。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平終於在美國時間15日上午在美國舊金山費羅麗莊園（Filoli Estate）舉行「拜習會」，兩人在首輪會談後共進午餐，隨後便前往戶外散步。目前拜習會已經正式落幕，拜登不僅在記者會以及社群平台上大讚會談「取得進展」，在戶外散步時被記者大喊散步得怎麼樣時，拜登雙手豎起大拇指一邊回覆「很好」，習近平則向媒體揮手。

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綜合媒體報導，拜登與習近平在美國時間15日11時左右會面，，兩人簡短握手後即展開會談，雙方第一輪會談約進行2個多小時後結束，之後雙方進行午餐會議。出席名單除了拜習兩人外，還包含美國國務卿布林肯、白宮安全顧問蘇利文與另外2名中國官員。

《CNN》報導指出，白宮隨後曝光了午餐菜色，包括香草乳清乾酪餛飩、洋薊薯片、傳統龍蒿烤雞、卡羅萊納抓飯、烤青花菜與抱子甘藍；而甜點則有杏仁酥皮蛋糕、果仁糖奶油等。

在午餐會議結束後，拜登與習近平兩人並肩在費羅麗莊園（Filoli）中散步，兩人身邊並沒有翻譯陪同。報導描述，兩人「非常緩慢地」在人行道上散步，兩人似乎也沒有進行激烈交談。而拜習兩人漫步戶外，也被中國官媒大肆報導，這段兩國元首面帶笑容、肩並肩散步的畫面迅速在中國社群網路瘋傳。

當被記者問及會談進行得如何時，拜登伸出大拇指「雙手比讚」，並表示會談進展順利；習近平則向媒體揮手。

其實自習近平2012年掌權以來，在外交活動上，特別喜歡與他國領導人進行帶有「個人私交」的面對面非正式會晤，像是一起散步，先前也曾和印度總理莫迪坐在古廟前悠閒喝著椰子汁聊天，營造出這更「私人且坦誠」的感覺。 《新華社》旗下《參攷消息》2018年曾報導，習近平在2013年至2018年間至少和其他領導人散步18次。

習近平在2013年和2017年出訪美國時，也曾和美國前總統歐巴馬散步。其中2013年兩人的散步畫面，就成為了維尼與跳跳虎梗圖的由來，導致中國社群禁止將習近平比作小熊維尼的梗圖。

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