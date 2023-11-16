拜習會後並肩漫步！拜登「雙手讚」會談有成　習展「散步外交法」

我是廣告 請繼續往下閱讀
《CNN》報導指出，白宮隨後曝光了午餐菜色，包括香草乳清乾酪餛飩、洋薊薯片、傳統龍蒿烤雞、卡羅萊納抓飯、烤青花菜與抱子甘藍；而甜點則有杏仁酥皮蛋糕、果仁糖奶油等。
在午餐會議結束後，拜登與習近平兩人並肩在費羅麗莊園（Filoli）中散步，兩人身邊並沒有翻譯陪同。報導描述，兩人「非常緩慢地」在人行道上散步，兩人似乎也沒有進行激烈交談。而拜習兩人漫步戶外，也被中國官媒大肆報導，這段兩國元首面帶笑容、肩並肩散步的畫面迅速在中國社群網路瘋傳。
當被記者問及會談進行得如何時，拜登伸出大拇指「雙手比讚」，並表示會談進展順利；習近平則向媒體揮手。
其實自習近平2012年掌權以來，在外交活動上，特別喜歡與他國領導人進行帶有「個人私交」的面對面非正式會晤，像是一起散步，先前也曾和印度總理莫迪坐在古廟前悠閒喝著椰子汁聊天，營造出這更「私人且坦誠」的感覺。 《新華社》旗下《參攷消息》2018年曾報導，習近平在2013年至2018年間至少和其他領導人散步18次。
習近平在2013年和2017年出訪美國時，也曾和美國前總統歐巴馬散步。其中2013年兩人的散步畫面，就成為了維尼與跳跳虎梗圖的由來，導致中國社群禁止將習近平比作小熊維尼的梗圖。
更多「拜習會登場」相關新聞。