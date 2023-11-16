MLB／張育成經典賽打擊率4成引日媒關注！首要目標仍是回大聯盟
我國旅美好手張育成目前並無職業球團合約在身，日前張育成也透露目前有美、日職球隊正在洽談合約，甚至不排除返台打球，其中日媒《日刊體育》在15日以「WBC打擊率0.438的台灣大聯盟打者轉戰日職？」為題來報導張育成的現況。
記者張志宇/綜合報導
本季張育成雖因傷所苦，但仍在大聯盟出賽39場，在105個打數中，敲出17安、包括6轟、18分打點與打擊率0.162的成績，目前無合約狀態的張育成，近日也隨台灣應援團赴日為亞冠賽國家隊加油，在受訪時透露，「美職、日職都有球隊與他接觸，首要目標還是拿到大聯盟合約，但對日職、中職也不排斥。」
《日刊體育》表示，「張育成在年初經典賽時，在4場比賽中繳出打擊率0.438、2轟、8打點，獲選A組最有價值球員，且在大聯盟594打數中，生涯累積121安，是台灣選手唯一一位生涯累積超過百安的大聯盟打者。」
張育成自2019年上到大聯盟以來效力過4支球隊，分別為克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒與波士頓紅襪，總共出賽235場，594打數累積121安打、打擊率0.204、20轟、79分打點。
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