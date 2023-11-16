海外刷卡別傻呼呼選台幣！用當地貨幣結算才有利　專家教戰賺回饋

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其實，也不只在日本會發生這情況，有國人到泰國，同樣也被店家問到要用新台幣結帳還是泰銖，結果因突然被問這問題又趕著結帳，也沒想太多就選了「新台幣」結算，結果同樣被收取較高手續費。為什麼到海外刷卡用「新台幣」結帳會比較貴？信用卡達人寶可孟受訪時表示，主要因透過「DCC動態貨幣轉換」所致。
一般信用卡在國外刷卡時，因為消費幣別並非發卡國當地的幣別，需要透過國際信用卡組織進行換匯與清算，比如持台灣的Visa信用卡在日本商店進行日圓消費，中間需要透過Visa國際組織將幣別轉換為新台幣，才能進行後續的清算與請款。而DCC是在刷卡當下，直接由當地刷卡機來判定，當發現這張信用卡非本國卡時，會依照當地收單行提供的即時匯率，讓信用卡可用發卡國幣別進行結帳消費，例如持台灣的信用卡在日本商店進行日圓消費，商店是透過當地銀行收單，在消費時，店家刷卡機會提供新台幣結帳服務，而匯率和手續費就是當地收單銀行直接提供及收取，不會經過國際組織進行幣別轉換及清算。
當然，DCC的好處就是在刷卡的當下你就可以確實掌握花了多少自己國家的幣別，不用等到出帳後才知道，缺點則是收單行提供的匯率往往會較國際組織差，而且還會額外收取幣別轉換手續費，而且有些銀行對於海外消費的認定較嚴格，必須是外幣消費才算，因此，若透過DCC用新台幣結算，就無法獲得海外回饋。
寶可孟也解釋，由於DCC不走國際發卡組織的清算，而是商家刷卡機提供的收單行決定匯率，因此，當下你看到帳單新台幣數字，已包含匯率及手續費成本，一般會比透過發卡組織清算更貴，畢竟他們也要賺錢，一般會貴5%至10%，假設你在日本買1萬日圓的東西，若用「新台幣」結算，即透過DCC結算，可能會付到11000日圓，貴1成左右。
他也透露，自己去日本京都也有碰到商家，詢問他要用「新台幣」結算還是「日圓」，他相信有些人被問當下，可能會一時緊張慌了或趕著結算，沒想太多，就選擇自己最熟悉的「新台幣」結算，結果就讓他們多賺一筆。
雖然多數有良心的店家都會直接幫你用當地貨幣結帳，但寶可孟仍建議，國人到海外刷卡付款，養成用當地貨幣結算，除了手續費較便宜，透過國際信用卡組織清算收取的是1.5%手續費，若使用3%以上的海外刷卡回饋信用卡，還可以賺回饋，若選擇「新台幣」結算，不僅手續費貴，也會被認定非海外消費，就拿不到海外較高回饋，這樣更不划算。
寶可孟說，目前信用卡海外回饋一般都有3%至5%，5%通常是有活動加碼才會有，但基本上也會有3%回饋，因此，出國只要選擇海外刷卡有3%回饋的信用卡，扣除國際信用卡組織收取的海外刷卡1.5%手續費，基本上都不會吃虧，還可倒賺1.5%的回饋。
Money101金融比較平台行銷公關張書敏受訪時也指出，海外刷卡消費每筆皆會產生1.3%至1.5%手續費，若刷卡當下又選擇「新台幣」消費，勢必會累加匯差損失及手續費，提醒民眾國外消費刷卡使用當地貨幣扣款，還有選擇海外消費回饋1.5%以上的信用卡，另留意回饋是否有其通路限制或門檻登記，才能聰明消費精省荷包。