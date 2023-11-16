沈文程是「山道猴子」始祖！曾練車撞山壁 超慘傷勢曝光
沈文程將於今年12月9日在高雄流行音樂中心舉行「十二月九彼下暗巡迴演唱會」，今（16）日在台北舉行媒體活動，加碼曝光另一個喜訊，就是他將在明年（2024年）5月1日在台北國際會議中心返場開唱。沈文程分享年輕時喜歡玩車，可以說是「山道猴子」的始祖，不過在一次撞山壁的經歷後，他也從此不再練車了。
記者吳雨婕／台北報導
今年68歲的沈文程出道41年，經歷頗多，今年6月台北的演唱會邀來Lulu黃路梓茵擔任嘉賓，今記者會則是邀來新生代歌手李子森，沈文程直言，他叱吒風雲的年代沒有了，所以邀來新生代歌手合作，就是希望能薪火相傳。沈文程提到，當年出道訪問他的人是賀一航，第一次駐唱就是在高雄的餐廳，那時是他第一次認識江蕙；第一場的「藍寶石大歌廳」，就結識了劉文正，許許多多的第一次回憶都與高雄有關，所以一定要在高雄開唱，與當地的粉絲相見。
此外，先前沈文程傳出烏龍死訊，且沈文程也在日前透露已經離婚17年，孑然一身的他熱愛釣魚，他笑說，現在一個人釣魚很多人都會擔心，但他不以為然，他分享大約30年前騎越野摩托車，曾在大甲溪跌倒2次，「我跌到溪裡面，腳被車子壓到，腰有點受傷。我自己也是要有自知之明，後來就乖乖地買一台一般的機車，真的要認老。」
沈文程表示年輕時的他有著「大甲溪戰神」的封號，可以說是「山道猴子」的始祖，還自爆以前在中橫練車，也有過撞山壁的經歷，「有一次練壓車，磨膝蓋嘛，結果撞到山壁，旁邊水泥還有刮痕，左手小指頭還因此關節錯位，雙手擦破皮。」他感激山神祖靈保佑，所以才沒有受傷更嚴重，「從此不練車了，命留下來是上天給我的警告。」
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