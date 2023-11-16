味全龍第二波封王優惠來了！完整資訊一次看　攜手天母三大百貨

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SOGO百貨天母店：（11/20-11/22）
紅潮來襲 歡慶味全龍奪總冠軍
憑SOGO APP會員贈50元電子美食優惠券，可全額抵用，限量1000份。憑味全龍棒球賽事票根，再享購物禮遇！
大葉高島屋：（11/15-11/30）
喫茶趣
紅茶 原價：40-50元 同慶價：買1送1(限量50組)
新東陽
搖搖骰子豬肉角禮盒 原價600元 同慶249元（限20組）
NIEDEREGGER澤揚萃品
工藝禮讚杏仁膏禮盒 原價：668元/盒 同慶價：買2送1 (售完為止)
燕之家
lhk即食蘆薈(150ml/ 瓶 ) 原價150元 同慶價：買2送1
老行家
hoscode益生菌（30入）原價993元 同慶價買1送1
新光三越天母店：（11/14-11/30穿紅衣或持味全龍相關商品至櫃上享以下優惠）
鄉間座
全品項9折
澎沛
全面9折
Miopane
全品項9折(活動至11/19)
JINS
購買眼鏡或墨鏡現折300元(指定商品除外，不與其他折扣優惠併用)
虎牌
購買碳酸直飲保冷瓶(可口可樂聯名)即贈活氧清潔酵素乙瓶
夢享世界
購買記憶棉全方位枕可享特價2,280元(原價2,850元)
bgreen
消費可以380元優惠價加購活力鬆筋拍打棒(原價1,080元)
肉多多
消費點購套餐享小白蝦(6隻)乙份(每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不分平假日)
Man & Kids
至櫃上打卡，消費享9折、可以1元加購木製玩具(1元加購木製玩具，限量5份)
遊戲愛樂園
享入園半價優惠(入園優惠為一大一小，相關入園須知如店面告示)
瓦城
不限金額消費享摩摩喳喳乙份(每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不限平假日)
1010湘
不限金額消費享黑芝麻西米露乙份(每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不限平假日)
勝博殿
消費點購套餐享冰飲乙份(紅茶/可爾必思/可樂) (每日限量20份，限內用，優惠恕不併用，不限平假日)
兩班家
消費點購套餐享辣炒年糕單點優惠價250元(原價290元)(每日限量20份，限內用，優惠恕不併用，不限平假日)
摩曼頓
享95折優惠(部份商品除外)
老乾杯
點限定套餐送『特製泡菜乙份』(每日限量25份，限內用)
大心
點主食贈泰國奶茶
丸龜
單點全店佰元以上烏龍麵享免費中碗升大碗
春水堂
享小杯冰珍珠奶茶*2+黃金香酥雞*1+黃金脆皮薯條*1+經典炸翅膀*1；優惠價495元/原價545元
Footer：(11/14-11/21)
官網消費滿 $1500，輸入折扣碼 【恭喜味全龍奪冠】現折$200
Hooters：（11/13-11/19）
穿味全龍球衣，同桌平均每人平均消費滿500元以上，即送每人「丹麥嘉士伯生啤酒500ml一杯」
1、兌換啤酒須年滿18歲。
2、消費滿500元以上，計算是以實際結帳金額為準，每人限送一杯。
撥撥貓砂：（11/15-11/22）
每筆消費滿$999元，結帳時輸入折扣碼：『dragons2023』隨箱贈送威弟小吊飾1個(原價$400元,數量有限送完為止)
乖乖：（11/15-11/17）
乖乖食堂系列買一送一
拉圖爾：（11/15-11/19）
凡滿低消350+10%（服務費），加價23元就送拉圖爾精釀啤酒大杯一杯（四款擇一）。一人當日限兌換一次
Champion服飾：（即日起-11/19）
出示味全龍任一官方週邊，即可享優惠:全館商品9折，部分特價商品除外。
(各店品項些許不同，依實際現場為主)
聖保羅烘焙花園：（即日起-11/19）
https://www.saintpaul.com.tw/ 官網消費輸入優惠代碼【DRAGONS】全館商品任選兩件8折。(優惠商品除外)
荖子鍋：（即日起-11/30）
穿著紅衣送【五選一肉券】