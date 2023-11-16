《美食無間》傅孟柏私下主動索吻 王柏傑傻眼：是在談戀愛喔
傅孟柏、王柏傑在美食影集《美食無間》默契絕佳，因戲中大量動作戲，前期兩人接受武術訓練就密集相處，傅孟柏說：「從那時就培養出很好的默契。」但兩人私下許多超友誼親密互動，傅孟柏還主動向王柏傑索吻，王柏傑都自嘲：「是在談戀愛喔？」
記者羅凌筠／綜合報導
尤其導演很喜歡命令兩人盯著彼此，有場戲要求他們越靠越近，王柏傑不禁承認：「看孟柏的臉，我會笑場。」對此導演坦言希望兩男互看眼神要有愛的感覺，直言：「我們這是BL劇！」王柏傑搞笑附和：「我們本來就是，不是嗎？」這段警察與殺手的超友誼關係將如何發展，勢必最後才能見真章。
傅孟柏與王柏傑戲中展現饕客相惜的氛圍，第4集也將看到他們都開始對簡嫚書飾演的菜鳥警察產生好感，有場簡嫚書喝醉經過夾娃娃店「盧不停」，要傅孟柏夾樹懶娃娃給她的戲，正巧路過的王柏傑忍不住加入戰局，兩人為爭奪在簡嫚書心中的地位，這次不比誰懂吃，要比誰會夾娃娃，導演偷爆料：「其實他們都很不會夾，都夾得很爛。」
而全場最輕鬆是只要「躺著演」的簡嫚書，她唯一留下的記憶是劇組人員很細心把地面清潔乾淨，她也解釋自己喝醉後完全不盧，還會變身男子漢很man，請大家別擔心。《美食無間》每周五晚間10點三立都會台首播；晚間11點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版跟播，華視於每周日晚上10點播出。
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