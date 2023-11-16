im.B吸金案開庭！曾耀鋒僅認詐欺不認吸金　態度輕挑應對法官

我是廣告 請繼續往下閱讀
公訴檢察官主張，被告承認假債權部分，實務上見解認為詐欺與違法吸金是可以並存的，被告除詐欺外，當屬構成《銀行法》的違法吸金。
法官多次要求曾耀鋒說明媒合平台的運作狀況，以及金流細節，但曾耀鋒流裡流氣回答法官的問題，讓法官感到曾耀鋒沒有悔意，直言「這些都是你對外說的說法，但實際上資金是你出的嗎？」這反讓曾耀鋒稍微停頓了一下。
法官還質疑「你真的覺得你前後所講得是一樣的嗎？」你在法庭上說的內容，法院會傳喚其他證人查證，如果要承認犯罪，就請把過程講清楚。
即便面對法官指責，曾耀鋒在法庭上的態度仍顯「輕挑」，眼神還不時往旁聽席掃射，然後就告訴法官，一開始是他出錢，當時他跟父親草創，所以用父親的帳戶往來，但錢全是自己的錢；就像現在正在旁聽的同案被告陳宥里，今時今日還有500萬元抵押權在他身上。
此時，法官發現，原訂12月14日要傳喚陳宥里作證，但他今天也在曾耀鋒的庭上旁聽。法官認為，因被告辯解可能會影響之後的作證，要求陳男離開法庭。陳宥里這才站起來離開，獨留其辯護律師繼續旁聽。
對於法官的問題，曾耀鋒並沒有針對關鍵問題去回答，遭公訴檢察官抨擊，曾耀鋒聲稱坦承犯行，但卻百般隱瞞，供詞根本前後不符。
承審法官諭知，本案犯罪金額龐大，請曾耀鋒具體說明犯罪所得金額及去向，並主動與投資人、告訴人洽談善後事宜，會納入量刑依據，若只是認罪，對犯罪所得流向略而不提，將成為量刑審酌有無具體悔悟行為的參酌事項。
另外，im.B受害者以及前立委黃國昌在開庭前表示，im.B被害人從半年前一而再再而三呼籲要查「宜蘭礁溪的土地」，卻被北檢以「另案分案」回應，現在宜蘭礁溪市地重劃的土地已經分配完成了，被害人質疑是否該土地內有太多政商利益，所以不敢查？連一輛車，就曾耀鋒提供給立委陳歐珀的座車，現在車子到底在哪裡？都不用要求陳歐珀出來交代？
黃國昌更批，上次開庭時，我們就指出，北檢起訴時竟然遺漏非常多被害人，且在案件結束後所發的新聞稿，好大喜功，價值明明不到100萬的土地卻對外宣稱3億多元，結果被我們發現每一塊地的持份只有幾百分之一，上次記者會後，收到北檢的追加起訴書，把部分被遺忘的被害人補充進去，同時更正扣押的財產根本沒有那麼多，北檢所謂的偵查作為就是要被害人指出北檢的錯誤，北檢才要更正。