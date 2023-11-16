亞冠賽／古林睿煬力抗日本！一文看懂中華隊名單、賽程與轉播資訊

冬季聯盟／日職紅隊名單揭曉！被達比修狂讚的風間球打也來了

▲日職紅隊軟銀投手風間球打。（日本職棒NPB提供）
▲日職紅隊軟銀投手風間球打。（日本職棒NPB提供）

記者路皓惟/綜合報導

受到疫情影響中斷3年，2023亞洲冬季棒球聯盟將於11月25日晚間，在台中洲際球場舉行開幕儀式，今年的冬季聯盟台日各推派3隊交戰，日職紅隊名單率先亮相，不乏近年選秀前段指名，力拚好成績並培養潛力新秀。

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今年冬季聯盟由中華職棒主辦，教育部體育署大力支持並擔任指導單位，由中華職棒、中華隊、台鋼雄鷹、日職白隊、日職紅隊、日本社會人隊，展開為期4週23天的比賽日程，上屆日職紅隊在當時軟銀三軍監督藤本博史領軍下，於冬盟拿到亞軍。

本屆日職紅隊由軟銀、歐力士、羅德、阪神、養樂多5隊好手組成。軟銀就有兩位第一指名，2022第一指名是愛知誉高出身、雙親為奈及利亞籍的イヒネ・イツア（Ikhine Itua）有張外國臉孔，身體素質和砲管均獲好評；2021第一指名風間球打擁有157公里火球，還沒在一軍登場，選秀前已獲強投達比修有關注，入隊後成為軟銀相隔62年再度穿著1號投手，曾赴澳洲棒球聯盟磨練。

歐力士選手以育成投手和一軍出賽不多野手為主，大里昂生去年二軍73場出賽，至7月維持4成打擊率，今年4月上旬簽署支配下合約，目標放眼一軍；2020第二、三指名元謙太、来田涼斗都已在一軍出賽，尋求穩定表現和更多出賽機會。

▲日職紅隊羅德菊地吏玖。（日本職棒NPB提供）
▲日職紅隊羅德菊地吏玖。（日本職棒NPB提供）
養樂多投手丸山翔大是2020育成第四指名，擁有192公分高身材，今年4月轉支配下，一軍22場出賽26.2局防禦率4.05。沼田翔平效力巨人時，2020、21年有一軍出賽紀錄，今年來到養樂多，力拚重返支配下登錄。並木秀尊2020第五指名入團，2021至23年球季都有在一軍出賽，尤其今年82場出賽寫個人新高，生涯首轟亦開張。

羅德兩位投手參賽，菊地吏玖大學小有名氣，亦曾入選過日本隊，去年第一指名入團，今年於一軍初登板；高野脩汰2022第四指名入團，今年一軍7場後援，11局防禦率1.64。阪神2021第一指名森木大智國中時即能投出150公里速球，去年即完成生涯初登板，過去阪神在冬盟成功例子有岩貞祐太和青柳晃洋，森木受球團重視程度不再話下。

日職紅隊名單

總教練：関川浩一（軟銀）

教練團：寺原隼人（軟銀）、金子圭輔（軟銀）、岸田護（歐力士）、飯田大祐（歐力士）、伊志嶺翔大（羅德）、土橋勝征（養樂多）、谷田部翔太（軟銀）

位置

 背號

 選手

 所屬球隊

 投打習慣

 生日
投手

 1

 風間球打

 軟銀

 右投左打

 2003.10.11
120

 佐藤宏樹

 軟銀

 左投左打

 1999.02.18
136

 大竹風雅

 軟銀

 右投左打

 1999.08.22
139

 井﨑燦志郎

 軟銀

 右投右打

 2004.02.09
47

 日髙暖己

 歐力士

 右投左打

 2004.09.26
031

 才木海翔

 歐力士

 右投右打

 2000.06.10
20

 森木大智

 阪神

 右投右打

 2003.04.17
28

 鈴木勇斗

 阪神

 左投左打

 2000.03.17
28

 菊地吏玖

 羅德

 右投左打

 2000.06.13
34

 高野脩汰

 羅德

 左投左打

 1998.08.13
68

 丸山翔大

 養樂多

 右投左打

 1998.08.22
015

 沼田翔平

 養樂多

 右投右打

 2000.06.24
捕手

 22

 牧原巧汰

 軟銀

 右投左打

 2002.07.13
034

 村上喬一朗

 歐力士

 右投右打

 2000.12.01
68

 中川勇斗

 阪神

 右投右打

 2004.01.27
內野手

 36

 イヒネ　イツア

 軟銀

 右投左打

 2004.09.02
122

 藤野恵音

 軟銀

 右投右打

 2003.08.23
124

 桑原秀侍

 軟銀

 右投右打

 2002.05.29
64

 大里昂生

 歐力士

 右投左打

 1999.07.07
45

 遠藤成

 阪神

 右投左打

 2001.09.19
50

 北村恵吾

 養樂多

 右投右打

 2000.12.18
外野手

 31

 正木智也

 軟銀

 右投右打

 1999.11.05
27

 元謙太

 歐力士

 右投右打

 2002.05.17
38

 来田涼斗

 歐力士

 右投左打

 2002.10.16
121

 野口恭佑

 阪神

 右投右打

 2000.07.17
0

 並木秀尊

 養樂多

 右投右打

 1999.03.23

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