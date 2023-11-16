冬季聯盟／日職紅隊名單揭曉！被達比修狂讚的風間球打也來了

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本屆日職紅隊由軟銀、歐力士、羅德、阪神、養樂多5隊好手組成。軟銀就有兩位第一指名，2022第一指名是愛知誉高出身、雙親為奈及利亞籍的イヒネ・イツア（Ikhine Itua）有張外國臉孔，身體素質和砲管均獲好評；2021第一指名風間球打擁有157公里火球，還沒在一軍登場，選秀前已獲強投達比修有關注，入隊後成為軟銀相隔62年再度穿著1號投手，曾赴澳洲棒球聯盟磨練。
歐力士選手以育成投手和一軍出賽不多野手為主，大里昂生去年二軍73場出賽，至7月維持4成打擊率，今年4月上旬簽署支配下合約，目標放眼一軍；2020第二、三指名元謙太、来田涼斗都已在一軍出賽，尋求穩定表現和更多出賽機會。
養樂多投手丸山翔大是2020育成第四指名，擁有192公分高身材，今年4月轉支配下，一軍22場出賽26.2局防禦率4.05。沼田翔平效力巨人時，2020、21年有一軍出賽紀錄，今年來到養樂多，力拚重返支配下登錄。並木秀尊2020第五指名入團，2021至23年球季都有在一軍出賽，尤其今年82場出賽寫個人新高，生涯首轟亦開張。
羅德兩位投手參賽，菊地吏玖大學小有名氣，亦曾入選過日本隊，去年第一指名入團，今年於一軍初登板；高野脩汰2022第四指名入團，今年一軍7場後援，11局防禦率1.64。阪神2021第一指名森木大智國中時即能投出150公里速球，去年即完成生涯初登板，過去阪神在冬盟成功例子有岩貞祐太和青柳晃洋，森木受球團重視程度不再話下。
日職紅隊名單
總教練：関川浩一（軟銀）
教練團：寺原隼人（軟銀）、金子圭輔（軟銀）、岸田護（歐力士）
| 位置
| 背號
| 選手
| 所屬球隊
| 投打習慣
| 生日
| 投手
| 1
| 風間球打
| 軟銀
| 右投左打
| 2003.10.11
| 120
| 佐藤宏樹
| 軟銀
| 左投左打
| 1999.02.18
| 136
| 大竹風雅
| 軟銀
| 右投左打
| 1999.08.22
| 139
| 井﨑燦志郎
| 軟銀
| 右投右打
| 2004.02.09
| 47
| 日髙暖己
| 歐力士
| 右投左打
| 2004.09.26
| 031
| 才木海翔
| 歐力士
| 右投右打
| 2000.06.10
| 20
| 森木大智
| 阪神
| 右投右打
| 2003.04.17
| 28
| 鈴木勇斗
| 阪神
| 左投左打
| 2000.03.17
| 28
| 菊地吏玖
| 羅德
| 右投左打
| 2000.06.13
| 34
| 高野脩汰
| 羅德
| 左投左打
| 1998.08.13
| 68
| 丸山翔大
| 養樂多
| 右投左打
| 1998.08.22
| 015
| 沼田翔平
| 養樂多
| 右投右打
| 2000.06.24
| 捕手
| 22
| 牧原巧汰
| 軟銀
| 右投左打
| 2002.07.13
| 034
| 村上喬一朗
| 歐力士
| 右投右打
| 2000.12.01
| 68
| 中川勇斗
| 阪神
| 右投右打
| 2004.01.27
| 內野手
| 36
| イヒネ イツア
| 軟銀
| 右投左打
| 2004.09.02
| 122
| 藤野恵音
| 軟銀
| 右投右打
| 2003.08.23
| 124
| 桑原秀侍
| 軟銀
| 右投右打
| 2002.05.29
| 64
| 大里昂生
| 歐力士
| 右投左打
| 1999.07.07
| 45
| 遠藤成
| 阪神
| 右投左打
| 2001.09.19
| 50
| 北村恵吾
| 養樂多
| 右投右打
| 2000.12.18
| 外野手
| 31
| 正木智也
| 軟銀
| 右投右打
| 1999.11.05
| 27
| 元謙太
| 歐力士
| 右投右打
| 2002.05.17
| 38
| 来田涼斗
| 歐力士
| 右投左打
| 2002.10.16
| 121
| 野口恭佑
| 阪神
| 右投右打
| 2000.07.17
| 0
| 並木秀尊
| 養樂多
| 右投右打
| 1999.03.23