認識這個年輕人嗎？拜登秀「38年前照片」 習近平一看秒笑
眾所矚目的習拜會於美國時間15日結束，雖然兩人在媒體鏡頭前，僅簡短握手後就進入費羅麗莊園展開會談，但在鏡頭之外，其實雙方互動滿滿。中國外交部部長助理華春瑩透露，拜登用手機展示一張習近平年輕時的照片，問習「你認識這個年輕人嗎？」，讓習近平露出笑容。
國際中心徐筱晴／綜合報導
華春瑩在社群網站X（原推特）上貼出了拜登與習近平的合照，只見拜登拿出手機，向習近平秀出一張照片，問道「你認識這個年輕人嗎？」習近平看了以後，不禁笑了出來，並且回答「認識，這是38年前的事了！」兩人的互動隨即被記錄下來，也顯示著這場睽違一年的拜習會有著良好氛圍。
拜登手中的照片，正是習近平在38年前出訪美國時，以舊金山知名景點「金門大橋」（Golden Gate Bridge）為背景拍的生活照。習近平曾在1985年訪問美國，當時他應是31歲左右。不過有關於該趟美國行，美國媒體並未掌握太多資訊。據中國共產黨新聞網的簡歷，習近平當時為河北農村地區正定縣縣委書記，主要任務是率領一批畜產代表前往愛荷華州的村莊交流，他帶領5名畜產代表訪問愛荷華州的農村馬斯卡廷，參觀當地的農業產業。據信習近平曾在舊金山短暫停留。
另外，即將在11月20日滿81歲的拜登，還預祝同一天生日的習近平夫人彭麗媛生日快樂。不過據美國官員透露，當時習近平有點尷尬，並向拜登聲稱因為工作太忙，忘了太太的生日就在下週。