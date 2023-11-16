名家論壇》黃創夏／陳智菡能拭淚，柯粉要怎麼辦？

我是廣告 請繼續往下閱讀
當馬英九在11月10日一反他生命70多年以來的謹小慎微，只是委婉暗示的風格，直接強勢而積極進行介入之後，掌握全世界所有情資最完整的美國的動作，特別值得參考！
11月11日，AIT理事主席羅森格在和旅美台灣同鄉會餐會時，特別提出美國很關切並反對任何外來勢力干預台灣總統大選，接下來《紐約時報》、白宮資深官員向駐華盛頓資深記者聯誼會的「拜習會新聞簡報」到蘇利文、柯比、甚至是拜登在記者會公開宣示：要當面向習近平「明確」的表示，任何外國勢力干預到台灣明年1月的大選，破壞自由與公正的程序，美國必將「極度嚴重關切」！
「極度嚴重關切」！在美國的外交用語上是非常、非常、非常嚴重與強烈之用語，相信這場「藍白合」的突然峰迴路轉，台灣人民都心知肚明，真正的「背後靈」的陰霾，已經在福爾摩沙的上空，躑躅徘徊‧‧‧
陳智菡還能拭淚紓解一下，那些相信柯文哲的柯粉呢？
演變至今，雖然還不能完全理解在此時此刻的最後階段，原本不搭嘎的馬英九和韓國瑜怎麼會「心有靈犀」？以及除了某特定立場鮮明挺侯友宜的電視集團仍全力護衛侯友宜以及一些「本土藍」之外，普遍認知的偏藍媒體都立即和馬英九的主張同聲相和。
這些呼應只是「巧合」嗎？不得而知！
這些呼應是否有「背後靈」在指導？合理懷疑！
這樣的人選所而更容易被許多在乎台灣民主成果的公民疑慮是「習選之人」，在最後的投票那一瞬間，請對台灣的公民素質有信心，人民最後還是會選擇「民選之人」！
而在這樣的局面當中，還有一個讓「藍白」尷尬的變數出現了，郭台銘的連署不但遠遠超過30萬的基本門檻，中選會查核之後公告合格的連署數超過90萬人，僅次於宋楚瑜在2000年的紀錄，是台灣連署史上的第二高。
當然國民黨方面還是可以說郭台銘的連署有部分涉及司法爭議、可以推託是綠營人士策略性連署‧‧‧容或這些情況都存在，但從連署歷年實務來比較，所佔的比例充其量十來萬票就不得了，換言之，郭台銘在備受共產黨「天人共戮」和國民黨「堅壁清野」的雙重擠壓，加上共產黨雙查富士康的霸凌之下，仍有自主性支持他參選權利的7、80萬積極願意填寫個資的公民。
對比2020年國民黨傾全黨之力的「四大公投」而且不需要身分證的連署之低空掠過，更說明了以郭台銘一己之力，就算被譏笑是「鈔能力」，郭台銘的「隱形陸軍」完全打臉的國民黨仍在自欺欺人的「國民黨有基層組織，且堅若磐石」，連對付郭台銘都無能為力，還用來說嘴？可恥！
7、80萬票當然不是「無足輕重」，加上郭台銘和柯文哲的票源在這半年多上百個民調資料上都是高度重疊，柯文哲就算和侯友宜合了，柯的選票反而可以考慮流向郭台銘。
因為郭台銘這段日子被國民黨和共產黨聯手羞辱和糟蹋，國民黨還有人不知羞恥地呼喊「郭董回家吧」，或是鼓吹郭台銘「大局為重、選而不競」，百年大黨淪落至此，只能嘆大限將至，而那些柯粉也許可以展現一下不被柯文哲出賣的憤怒吧‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
更多「2024大選」相關新聞。