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NBA／「詹皇」繳28分大三元無用！湖人110:125不敵國王終止3連勝

▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James今（16日）繳出28分、11助攻、10籃板的大三元表現，但湖人仍以110:125不敵國王終止3連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James今（16日）繳出28分、11助攻、10籃板的大三元表現，但湖人仍以110:125不敵國王終止3連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

洛杉磯湖人今（16日）在主場迎戰沙加緬度國王，此戰雖湖人LeBron James繳出28分、11助攻、10籃板的大三元表現，但在首節就遭國王打出38:25攻勢，至此後國王一路領先，終場就以125:110擊敗湖人收下4連勝，湖人則是終止近期3連勝。

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此戰湖人在開賽就陷入得分荒，在首節就一度落後國王18分，雖於次節打出34:34平手攻勢，但上半場打完仍以72:59落後，第三節湖人更是再度陷入進攻荒，僅打出21:32攻勢，以80:104落後24分進入末節。

來到末節，湖人並未放棄比賽，主帥Darvin Ham仍把主力留在場上，更在比賽僅剩3分鐘時，將分差縮小至9分，但湖人進攻後繼無力，在終場前1分鐘LeBron James遭換下場休息，終場湖人就以110:125不敵國王終止3連勝。

湖人LeBron James繳出28分、11助攻、10籃板，Austin Reaves也繳出9分、8籃板、11助攻的「準大三元表現」，D'Angelo Russell與Cam Reddish分別拿下28分與16分，Anthony Davis則是僅拿下9分、9籃板與4阻攻。

國王Domantas Sabonis本場力壓Anthony Davis拿下29分、16籃板、7助攻，De'Aaron Fox和Kevin Huerter皆攻下28分。

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