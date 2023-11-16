侯柯配4：0領先！黃暐瀚揭「柯文哲背叛自己、幕僚、支持者」

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對於藍白合發展，黃暐瀚說，柯文哲曾說一定會以民眾黨總統參選人身分選到底，也曾說一定要全民調，否則無法說服國人，柯文哲沒有說話算話，「柯文哲背叛柯文哲，柯文哲還背叛幕僚、背叛支持者」。
黃暐瀚說，藍白聲明指要參考7日到17日「侯柯配」、「柯侯配」民調，是檢視過去民調，而目前只有四份民調做侯柯、柯侯配，並都在誤差範圍內，因此侯柯配現在是「4:0」。
黃暐瀚提到，柯文哲支持者很多，但有些人跑掉，國民黨現在有人更稱柯文哲是偉人，「藍營感動，柯粉暴動！」，連柯文哲隨身機要秘書都錯愕，因此柯文哲背叛過去自己的說法，也背叛幕僚、與其支持者。
「柯文哲注定就是副的！」柯志恩則反駁，柯文哲確實是選到底，只是和侯友宜選到底，並沒有違反承諾，現在當然也是全民調，且國民黨也有讓步，「柯文哲也不用太委屈、並沒有違背選民」；但她也坦言，在18日未確定正副人選前，會有些揣測不定。
黃暐瀚細數柯文哲過去言論，柯文哲曾說不要密室政治，「那昨天是不是密室政治？說不要密室，卻連續幾次密室？」柯曾說不喜歡說下架民進黨，但昨天上節目又稱「我沒辦法，為了下架民進黨」；柯過去說垃圾不分藍綠，「結果2014年是綠，2024變成藍，最後就是藍綠，現在變成垃圾？」
黃暐瀚說，全民調是柯文哲堅持的，現在卻不做民調，只檢視民調、還讓3％，「這就是柯文哲的前後不一，不然為何有年輕人去灌爆柯文哲臉書，要求退回募款錢？我不是捐錢讓你和國民黨偷偷摸摸搞的！」
黃暐瀚批評，柯文哲現在變成小藍形狀，民眾黨就沒有發展願景，為何弄到他的貼身幕僚都要請辭，代表幕僚都不滿，認為他沒有說到做到，「說到做到的人是王世堅！」
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