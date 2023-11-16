43歲羅美玲宣布懷第3胎「超意外」 老公Terry計畫明年結紮
43歲女星羅美玲，和2015年與男星Terry（江振愷）結婚，育有2子小吉羊、小紅豆。今（16）日羅美玲和媽媽一同出席中醫活動，驚喜宣布，「可愛的3寶在我肚子」！並笑說：「最傻眼的是我老公吧！」羅美玲透露懷孕是個意外，現寶寶18周大，已做羊膜穿刺，但下周才會知道寶寶性別，是否會希望是女兒？她用歌唱方式唱出心聲：「I hope so！」老公當然也是希望是女生，並打算明年寶寶出生後要去結紮。
記者黃盈容／台北報導
羅美玲今一身黑衣洋裝亮相，身材略顯圓潤，她和媽媽本來一同參加中醫五行減重，豈料來個大驚喜，意外懷上寶寶，她高呼「真的超意外的！」她月事2個月沒來，未料驗孕竟驗出2條線，當下反應是「不會吧！怎麼會！」她坦言「那陣子真的很少（房事）」，平常行房次數約1個月1次，且都有避開危險期，但還是中了。
羅美玲媽媽生6胎，她透露，其實家人都有多囊性卵巢，她參與中醫減重，誰知才和中醫師問診2次，就發現懷孕，笑說：「真的身體調太好了！」
夫妻倆已討論好寶寶的乳名，羅美玲表示，明年是龍年，自己原先想了很多「龍」相關可愛的乳名 ，例如「龍鬚糖」、「龍貓」、「七龍珠」、「龍捲風」，因覺得這胎肚子大滿快，一直覺得有個小包子在身體裡，羅美玲希望能叫「小籠包」。沒想到身為周潤發電影中毒粉的Terry望子（女）成龍，希望孩子長大不愁吃穿，兒子就叫「龍五」，長大後又帥又壯，女兒要叫「龍九」，又美又颯，一身正氣，2人對孩子乳名的想法不同。
至於Terry這次是否也會到第一線陪產，羅美玲說：「前兩次Terry都有陪我進產房，我想這次也會的，他是一個超愛孩子的好爸爸，我很感謝也感動生命中最重要的時刻，都有另一半和家人滿滿的愛和照顧。」
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