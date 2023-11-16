大騙婚！新郎帶22名迎親團隊到門口 大馬籍新娘早已捲款落跑
一名28歲的馬來西亞男子與女友相識一年多準備結婚，女方要求男方須在婚前轉帳8000令吉（約新台幣5.4萬）並給予金飾與禮品，男方允諾後並照辦。大婚當天新郎帶著22名親友團大陣仗娶親，沒想到新娘早已捲款落跑，新娘家的鄰居告訴他，其實該名新娘早已結婚生子，他才知道一切只是騙局。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《星洲網》，馬來西亞砂拉越一名28歲準新郎去年10月12日舉行訂婚典禮，並於今年11月10日準備迎親、隔天舉行婚宴。當時，一行人共22人的迎親團隊正開心自古晉前去柔佛達佬縣迎娶新娘，原本新娘承諾會幫新郎的家人訂好民宿，不料一到民宿後卻發現沒有任何預訂的紀錄，新郎趕緊打給新娘方卻沒有任何人回應，新郎雖然狐疑但仍先用現金支付民宿費用。
隔天一大早新郎和大隊人馬抵達新娘家門口，整個家門外沒有任何的喜慶佈置，且喊叫或敲門都無人回應。新郎拚命地撥打新娘與岳父的手機，卻無法打通且訊息也沒有讀取，讓他相當崩潰。至此，女方鄰居才好心地告知新郎，其實女方早有兩個小孩且已經結婚、女方的名字也是化名，他才明白自己被女方詐騙。他憤怒地表示，先前女方要求迎親條件包括準備8000令吉（約新台幣5.4萬）的聘金以及金飾、禮品等，全數都討不回來，他萬萬沒想到女方的家人會聯手參與這場騙局。
目前這名男子已在11月10日正式向警方報案，並實名舉報了女方一家還將女方的真實姓名及手機號碼公布在網路上，不過尚未找到女方一家及喪失的錢財，而這段感情「鬼故事」也引發網友的熱烈討論。