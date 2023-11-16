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家樂福「首家3.0店型」明開幕！特色亮點曝光　量販預告回歸大直

▲家樂福總經理王俊超表示，家樂福沒有放棄大直商圈商機，明（17）日也將選在大直開幕家樂福超市明水店，是全台首家3.0超市店型。（圖／NOWnews資料照）
▲家樂福總經理王俊超表示，家樂福沒有放棄大直商圈商機，明（17）日也將選在大直開幕家樂福超市明水店，是全台首家3.0超市店型。（圖／NOWnews資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

家樂福大直量販店2022年底吹熄燈號，讓不少在地居民感到不捨，而家樂福總經理王俊超表示從沒放棄大直市場，量販店型仍在尋找適合地點回歸大直，而家樂福超市3.0全新店型，全台首家也將在明（17）日選在大直開幕，定位比貴婦店型Mia C'bon更平價，比一般家樂福超市更升級，多出高達20％品項的進口商品，裝潢舒適但不會過於華麗，LOGO也首次選用黑底配色。

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總經理王俊超表示，雖然大直量販店由於租約到期熄燈，不過家樂福沒有放棄大直商圈商機，目前仍在尋找合適開幕量販店的地點，明（17）日也先將在大直開幕家樂福超市明水店，是全台首家3.0超市店型，面積近300坪，介於貴婦超市Mia C'bon以及普通超市之間，考量鄰近住戶的消費模式，比一般家樂福超市多出20％品項的進口商品，裝潢走舒適風格，LOGO也首次改採黑底配色。

未來Mia C'bon主要選在百貨、Outlet開幕，量販店也都陸續尋找合適的店點，街邊店會以家樂福超市為主，預計明年再開出15家門市。面對缺工問題，總經理王俊超説，仍會繼續經營24小時的量販、超市，但預估明年將逐步推動，晚上9點後人力縮減，像是人工結帳台只留下一人服務，增設自助結帳櫃檯解決缺工難題。

此外，家樂福冬季火鍋大賞已於今日開跑，進口達30多支、國內品牌達100多支、名店餐廳超過20支以上、火鍋料更達到200多種，預估帶動同期業績1至2成，即起至11月21日前，還有指定商品優惠：

◾海底撈麻辣血旺寬粉，原價218元買1送1

◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐，原價298元買1送1

◾點點心/撈王/金色三麥/漢來/麻神湯底系列，第一件189元、二件358元，平均179元

◾六福皇宮上海醃篤鮮火鍋湯、酸白菜火鍋湯，原價279元特價199元

◾錢都（胡椒豚骨白湯鍋/絕品麻辣臭臭鍋），原價185元特價129元

▲家樂福冬季火鍋大賞已於今日開跑，進口達30多支、國內品牌達100多支、名店餐廳超過20支以上、火鍋料更達到200多種。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福冬季火鍋大賞已於今日開跑，進口達30多支、國內品牌達100多支、名店餐廳超過20支以上、火鍋料更達到200多種。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，大潤發即起至11月23日前，也有指定鍋物買1送1

◾阿嬤ㄟ辦桌菜，經典佛跳牆買1送1，原價398元、特價199元

◾達人上菜韓式部隊鍋／紅燒牛雜買1送1，原價378元、特價199元

◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐買1送1，原價298元、特價149元

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