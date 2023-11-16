家樂福「首家3.0店型」明開幕！特色亮點曝光　量販預告回歸大直

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未來Mia C'bon主要選在百貨、Outlet開幕，量販店也都陸續尋找合適的店點，街邊店會以家樂福超市為主，預計明年再開出15家門市。面對缺工問題，總經理王俊超説，仍會繼續經營24小時的量販、超市，但預估明年將逐步推動，晚上9點後人力縮減，像是人工結帳台只留下一人服務，增設自助結帳櫃檯解決缺工難題。
此外，家樂福冬季火鍋大賞已於今日開跑，進口達30多支、國內品牌達100多支、名店餐廳超過20支以上、火鍋料更達到200多種，預估帶動同期業績1至2成，即起至11月21日前，還有指定商品優惠：
◾海底撈麻辣血旺寬粉，原價218元買1送1
◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐，原價298元買1送1
◾點點心/撈王/金色三麥/漢來/麻神湯底系列，第一件189元、二件358元，平均179元
◾六福皇宮上海醃篤鮮火鍋湯、酸白菜火鍋湯，原價279元特價199元
◾錢都（胡椒豚骨白湯鍋/絕品麻辣臭臭鍋），原價185元特價129元
同時，大潤發即起至11月23日前，也有指定鍋物買1送1
◾阿嬤ㄟ辦桌菜，經典佛跳牆買1送1，原價398元、特價199元
◾達人上菜韓式部隊鍋／紅燒牛雜買1送1，原價378元、特價199元
◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐買1送1，原價298元、特價149元