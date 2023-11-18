運動維納斯／棒球美少女汪以馨黑豹旗圓夢 下一步夢想進軍啦啦隊
「喜歡棒球的女生很多，可是能夠真正進場比賽的人很少」，熱愛棒球的汪以馨這樣說，但是她不但在今年黑豹旗高中棒球賽進場，更進一步登上投手丘，用一球解決打者，連對手中山工商球員都替她歡呼喝采、向她豎起大拇指，而投球的影片也在網路上瘋傳，引起熱烈討論。
特約記者郭運復/綜合報導
代表淡江高中棒球隊出賽，以馨很開心可以在高中最後一年，站上黑豹旗的舞臺，跟著共同努力的隊友們一起享受棒球的樂趣，圓夢的過程對她來說相當曲折辛苦，結果卻是如此甜美，令她終生難忘。
回憶起登板的那天，她覺得自己實在太緊張了，她說：「那種感覺從未有過，從休息區走上投手丘的路原來那麼漫長，現場有很多台攝影機，線上有8000多名的觀眾，站上投手丘後，完全聽不到外面的聲音，眼裡就只有隊友捕手的手套，然後我就投出去，然後他就出局了，然後就是一片歡呼聲，我也分不清來自隊友還是對手，一切就跟做夢一樣。」
以馨覺得女生打棒球很困難，因為目前仍是男性為主流的運動，不論是師資或是裝備，都是以男性為主，女生可能在一些肢體或動作上，必須靠自己去領悟教練教導的內容。而且有些輿論會覺得女生打棒球只是漂亮的花瓶，但她覺得其實能夠不怕曬、不怕髒，站上那個場上的女孩子，喜歡棒球的心絕不輸任何男生。
雖然才17歲，以馨表示自己算的上是資深球迷了，從很小就在爸爸的懷抱中進場看球，十幾年來棒球就是她的生活，她特別喜歡棒球場上的氛圍，所以平時除了在學校外，幾乎都在球場度過，不管距離多遠，她都會準時出現，跟著大家一起吶喊、一起應援，幫喜歡的球隊加油，甚至帶著照相機，紀錄下球員們認真拼搏的每個瞬間。
黑豹旗棒球賽結束後，以馨更進一步去進行圓夢計畫，投入啦啦隊甄選培訓，她對棒球的投入與追求夢想的勇氣，受到粉絲們的熱愛，紛紛在她的粉絲頁面為她加油打氣，也有很多球迷欣賞其活開朗的個性，已經跟她相約明年球場見了。
如今她是中職新球隊台鋼啦啦隊的練習生，已經投入最後的密集訓練，希望明年可以啦啦隊員的身分，站上這個自己最愛的舞臺，成為棒球隊的一份子，為了達成目標，她常上健身房培養體能，也請了舞蹈老師指導舞技，更是經常跟造型師媽媽研究新髮型與化妝的功夫，期待給大家看到最亮麗的演出。