LOL世界賽／T1 vs WBG冠軍賽開新戰場！閃現「放D、F鍵」爭議再起
S13《英雄聯盟》世界大賽冠軍戰，週日（11月19日）將在南韓最大的室內場館「首爾高尺天空巨蛋」舉行，將由 LPL 賽區第4種子 WBG 和 LCK 賽區第2種子 T1 碰頭，不過冠軍賽前，有眼尖的玩家們發現，這場比賽似乎還隱含著一場 D 閃 對決 F 閃 的戰爭，兩隊選手閃現放置的鍵盤剛好各分兩派，引起熱烈討論。
記者張志浩／綜合報導
今年 LOL 世界賽話題不斷，T1 的老大哥 Faker 歷經重重考驗後，將挑戰去年錯失的生涯第4冠，WBG 則有 TheShy 和 Crisp 要力拼生涯第2冠，不過在 S13 世界賽冠軍戰對戰組合出爐後，有網友發現，WBG 的5名選手全把閃現設置在 D 鍵，而 T1 的5名選手則全部設在 F 鍵，簡直是另開戰場。
而針對閃現擺放位置，過去最知名的討論莫過於 Faker 曾公開表明「閃現放 D 的人都是銀牌」，而韓國傳奇下路 Deft 則透露「不想跟 F 閃的人講話」，但去年世界賽 DRX 奪冠陣容中，只有 Deft 將閃現放在 D 鍵；對玩家來說，有人表示「閃現的英文是 Flash 那當然要放 F 鍵」、「放 D 比較近，我必較好反應」等。
而數據網站 League of Graphs 統計，各伺服器以 D 閃的人數較多，而實力公認最強的韓服， F 閃比例則高達 75 %，台灣玩家則非常平均， D 閃、F 閃各佔 50%；綜觀來看，此外全球使用 D 閃的玩家較多數，其中鐵牌與宗師兩個牌位的人數落差最大，D 閃玩家分別是 61.4% 與 58.2%。