正副總統、立委候選人20至24日登記 總統保證金1500萬、立委20萬
中選會今（16）日發布公告表示，第16任正副總統候選人及第11屆立法委員候選人，必須在11月20日至24日間，到台北市中選會或各縣市選舉委員會登記，另外，總統候選人每組需繳交保證金1500萬元，立委候選人每一人需繳交20萬元保證金。
記者林怡昕／台北報導
中選會今天上午公告，第16任總統、副總統候選人，從11月20日到24日申請登記，地點在中央聯合辦公大樓南棟，且每組候選人應繳納保證金新台幣1500萬元，保證金以現金、金融機構簽發的本票、保付支票或郵局業務專用劃撥支票為限，繳納現金不得以硬幣為之。
中選會表示，總統、副總統候選人同時應具備候選人登記申請書、最近3個月內戶籍謄本、足資證明曾設籍15年以上的戶籍謄本、刊登選舉公報的個人資料與政見、學位證明、政黨推薦書或完成連署證明書、授權查證外國國籍同意書、財產申報表等。
另外，中選會也公告第11屆立法委員選舉候選人，在11月20月到24日間可申請登記，今天起就可領取書表，而區域、原住民立委向各地方選委會登記，全國不分區及僑居國外國民選出立法委員則向中央聯合辦公大樓南棟申請登記。