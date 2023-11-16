台灣最強伴手禮不光點心！觀光客喊「1神物」必入手：品質好到炸
如果外國朋友來台灣，你會推薦他們買什麼獨特伴手禮帶回去呢？近期就有旅客狂推台灣的「精品文具」，直言品質好到不行，貼文發出後也吸引大批愛好者認同大喊：「真的必入手」。
記者潘毅／綜合報導
一位以商務簽來台灣的中國旅客，近期在小紅書發文分享，自己在飛機一落地之後，就立刻直奔位於台北市大安區的禮拜文房具，因為過去在網路上，已經看過多次它們推出的復古型「剪刀」，早就心動不已。
然而到了實體店面時，原PO也驚呼「店真的很小，我走兩步就到頭了的那種」，但逛完後仍意猶未盡，過了幾天又再度到訪，入手其他文具精品，「把我的一些文具癮勾了起來」，很喜歡這些精巧的東西，更讓她大讚：這些是「神仙文具」。
貼文隨即引發共鳴，不少網友紛紛大讚「這把剪刀算是手帳圈的標配了，一堆人拍影片都用這個」、「這剪刀是真的神仙級，用了10年還是跟新的一樣」、「這家可有名了，文具控都知道這家」、「身為台北人，沒想過我們的文具精品這麼有名」。
據悉，這把剪刀是台灣「禮拜文房具」所推出的自製商品，採日本不鏽鋼，並於刀刃雷雕上logo，有霧黑與金色兩種色款，價格也不算特別貴，因此深受文具、手帳圈的喜愛。