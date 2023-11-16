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SPA按摩館藏春色 警破三道門逮5人送辦

▲暗門後疑似為中控室，室內裝滿監控鏡頭跟電腦主機，負責監控現場狀況（圖／台南市警察局第五分局提供）
▲暗門後疑似為中控室，室內裝滿監控鏡頭跟電腦主機，負責監控現場狀況（圖／台南市警察局第五分局提供）

記者張振興/台南報導

第五分局多次接獲民眾檢舉在北區東豐路一間按摩養生會館暗藏情色交易，15日組成專案小組前往，警方持搜索票當下業者仍矢口否認且不配合，警方只好拿出破門器攻破多道暗門，也在包廂內查獲完成半套性交易的女服務生及男客等5人，現場查扣監視器鏡頭、螢幕、主機、保險套及潤滑油等相關證物，訊後依妨害風化罪嫌移送台灣台南地檢署偵辦。

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▲在包廂內查獲完成半套性交易的女服務生及男客，也查扣大量保險套與潤滑油等證物（圖／台南市警察局第五分局提供）
▲在包廂內查獲完成半套性交易的女服務生及男客，也查扣大量保險套與潤滑油等證物（圖／台南市警察局第五分局提供）
民眾檢舉北區東豐路一間按摩養生會館暗藏情色交易，經市警局第五分局多次臨檢盤查勘查現場狀況，由開元派出所等單位組成專案小組查處蒐證，於昨15日20時許見時機成熟，持台灣台南地方法院搜索票前往該處，據悉，業者在面對警方出示搜索票的情況下，仍矢口否認且拒不配合，隨後於包廂內查獲甫完成半套性交易穿著清涼的女服務生及男客等5人，警方也拿出破門器連續攻破第一道鐵門、第二道木門及看似牆壁實則為第三道的暗門，發現密室內裝滿監控鏡頭跟電腦主機，研判為業者用來負責監控作業的中控室，警方現場查扣監視器鏡頭22支、螢幕1台、主機2台、保險套及潤滑油等相關證物。

▲警方現場查扣監視器鏡頭22支、螢幕1台、主機2台、保險套及潤滑油等相關證物，全案移送台南地檢署偵辦（圖／台南市警察局第五分局提供）
▲警方現場查扣監視器鏡頭22支、螢幕1台、主機2台、保險套及潤滑油等相關證物，全案移送台南地檢署偵辦（圖／台南市警察局第五分局提供）
市警局第五分局分局長陳宇桓表示，本次查獲的業者十分狡猾，每次遇到警方臨檢，都佯裝配合逐間開啟包廂接受檢查，實則暗藏不同通道可直達密室及隱密的包廂，警方成立的專案小組透過長期監控蒐證，經過昨日的縝密部署，終於揭開業者在美容SPA的包裝下，實際從事性交易的妨害風化行為，並強調警方將持續取締，呼籲業者不要心存僥倖，百密必有一疏，莫挑戰警方淨化轄區治安的決心。

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