垃圾桶撿到「老鼠版黏小醜貓」！半個月才洗乾淨 真面目眾人心碎
現在路上不僅能看到浪狗，也會看到不少浪貓，雖然他們可能在外沒人依靠，但至少還能自由行走、遇到好心人。不過，日前有網友在路邊看到垃圾桶內竟然出現被老鼠板黏到的小貓，由於全身髒兮兮根本不知道其真面目為何，隨後該網友將牠拔開帶回家，整整花了半個月才清洗乾淨，不少人愛貓人士看到真面目後相當心碎直呼「怎麼會這樣子對待貓貓」。
記者張嘉哲/綜合報導
一位民眾在經過某處的垃圾桶之後發現，一隻小貓被老鼠板黏住之後就被丟在該處無人理會，眼見小貓咪還活著，將其從黏鼠板上面抓下來，但是身體上卻也沾滿了許多髒污跟雜物，該民眾將貓咪帶回家照料，先是餵食之後又用植物油清洗其身體。
該網友細心照料之後感嘆「多乖啊！怎麼就不要牠了呢？」因為自從收編之後，該隻小貓不管他走到哪裡都會跟到哪裡，最後歷經了半個月之後，小貓終於被清洗乾淨，也剪了指甲，完整被打理好，其真面目是一隻全白色的可愛貓貓。
貼文曝光後，吸引上百萬人按讚留言「天阿這貓這麼可愛，怎麼會有人這樣對待牠」、「看到牠恢復健康的樣子...真的心碎，不敢相信有人會這樣對待小幼貓」、「我的心都碎了，謝謝好心人幫忙收編」、「太可愛了呀！好人會一聲平安的」、「謝謝你為牠所做的一切，請大家就算不愛浪貓也不該如此對待」。