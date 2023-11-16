5星級海鮮吃到飽「泰市場」平安夜熄燈 告別優惠曝：業者揭動向
「誠品信義店」正式宣佈今年12月24日平安夜將結束營業，位在裡頭、陪伴饕客走過18個年頭的「泰市場 泰式海鮮自助餐Spice Market」，也將隨誠品信義店一同熄燈。12月泰市場將推出「萬蝦齊放．感恩餐會」，餐檯食材全面升級，加碼生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等蝦料理將無限提供，晚餐再加碼龍蝦湯、松葉蟹腳。平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐及假日全天餐期每人1,880元。
記者葉盛耀/綜合報導
自2006年開幕，全台第一家、也是市場上唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳華麗登場的泰市場(Spice Market)，由晶華酒店集團經營，也將即將於12月24日與信義誠品泰市場一同熄燈，暫時與消費者告別。
泰市場提到，為感謝消費者們的大力支持，12月1日起至12月24日，泰市場將以開幕的第一個大型活動、重新包裝推出「萬蝦齊放．感恩餐會」，餐檯食材全面升級，精選出生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等十多款蝦料理於各餐期無限提供，晚餐還再加碼龍蝦湯、松葉蟹腳。
平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐及假日全天餐期每人1,880元，即日起開放訂位。晶華酒店集團也提到，因為誠品信義店將結束營業，而新地點也一直都還在找尋與洽談當中，因此只能暫停營業，期望早日能再與饕客們見面。
另外，台北寒舍艾美酒店探索廚房也於即日起，午、晚餐推出「冬の和食祭」日本美食節活動，廚藝團隊端出「壽喜燒」、「關西御好燒」、「鮑魚雞白湯拉麵」、「朴葉牛」等，暖胃也暖心。同時，爐烤區也限時加碼祭出炭烤松葉蟹腳，搭配暢飲沙瓦及角嗨。探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。