國小女老師性侵小六男學童9次！還懷孕誕下1子　一審判刑17年半

若「侯柯配」成形侯友宜上辯論戰場　王世堅：一定被賴清德屠殺

▲王世堅說，若侯友宜上辯論台，一定會被賴清德屠殺。（記者鄭孟晃攝，2023.11.16）
▲王世堅說，若侯友宜上辯論台，一定會被賴清德屠殺。（記者鄭孟晃攝，2023.11.16）

記者陳佩君／台北報導

「藍白合」結果將在18日揭曉，民進黨立委參選人王世堅今（16）日表示，若最後是由國民黨總統參選人侯友宜上辯論戰場，「一定會被民進黨總統參選人賴清德屠殺」；國民黨智庫執行長柯志恩則反擊，侯友宜、賴清德辯論都很無聊，但侯友宜絕對不會輸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
模仿天王郭子乾於《NOWnews今日新聞》主持的《鄉民大學問》節目，今邀請王世堅、國民黨智庫執行長柯志恩、黃暐瀚等來賓，討論近期熱門政治議題。

針對總統大會辯論，王世堅表示，如果國民黨堅持藍白合，「我敢說，總統辯論侯友宜上了戰場，一定會被賴清德屠殺」，侯友宜確實是不錯的人，處理新北市政、地方議題沒有問題，但若是對深水區問題，包含國安、兩岸定位、國防、財政等國家議題，這麼多年來，沒有看到侯友宜涉略，連國民黨都很清楚。

王世堅直言，侯友宜在準備不足情況下參選，「我是覺得莫名其妙，既然侯友宜把新北治理那麼好，應該回去新北好好治理，國民黨換比較好的人選」。

王世堅鼓勵民眾黨總統參選人柯文哲，「若要藍白合，也應該由柯領頭、『柯侯配』完才對，這才符合年輕選民的期待」。

柯志恩反駁說，侯友宜、賴清德辯論，兩人都很無聊，但侯絕對不會輸，因為侯經過訓練，且他在美國時，美國智庫也稱讚他，「所以你不用擔心!」她諷刺，從過去歷史來看，前總統陳水扁最會講話，但下場如何？所以會講話不是重點。

王世堅笑稱，「賴清德是無聊有內涵」；柯志恩接續回應，「侯友宜是無聊之中，有執行力，當一名總統，就是要有執行力！」

更多「2024大選」相關新聞。

更多《鄉民大學問》有趣精彩的內容，將在今天晚間7點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道盛大播出。

侯柯配4：0領先！黃暐瀚揭「柯文哲背叛自己、幕僚、支持者」

分析藍白合是耍國民黨！王世堅：柯文哲可能先裝合最後會翻盤

藍白合18日掀牌　民進黨用12字回應「會做好萬全準備」

柯文哲更痛恨民進黨　他痛斥：這政治文化太惡劣「適合當總統？」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞