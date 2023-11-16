若「侯柯配」成形侯友宜上辯論戰場　王世堅：一定被賴清德屠殺

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對總統大會辯論，王世堅表示，如果國民黨堅持藍白合，「我敢說，總統辯論侯友宜上了戰場，一定會被賴清德屠殺」，侯友宜確實是不錯的人，處理新北市政、地方議題沒有問題，但若是對深水區問題，包含國安、兩岸定位、國防、財政等國家議題，這麼多年來，沒有看到侯友宜涉略，連國民黨都很清楚。
王世堅直言，侯友宜在準備不足情況下參選，「我是覺得莫名其妙，既然侯友宜把新北治理那麼好，應該回去新北好好治理，國民黨換比較好的人選」。
王世堅鼓勵民眾黨總統參選人柯文哲，「若要藍白合，也應該由柯領頭、『柯侯配』完才對，這才符合年輕選民的期待」。
柯志恩反駁說，侯友宜、賴清德辯論，兩人都很無聊，但侯絕對不會輸，因為侯經過訓練，且他在美國時，美國智庫也稱讚他，「所以你不用擔心!」她諷刺，從過去歷史來看，前總統陳水扁最會講話，但下場如何？所以會講話不是重點。
王世堅笑稱，「賴清德是無聊有內涵」；柯志恩接續回應，「侯友宜是無聊之中，有執行力，當一名總統，就是要有執行力！」
更多「2024大選」相關新聞。
更多《鄉民大學問》有趣精彩的內容，將在今天晚間7點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道盛大播出。