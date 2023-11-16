離家2896公里被尋回！走失狗狗重逢主人 「第一反應」逼哭4萬人
美國馬里蘭州一名女飼主帶著寵物旅行時，途中不慎和愛犬走失，她心急如焚地尋找心愛毛孩，終於在17天後，於離家1800英里（約2896公里）的收容所找到狗狗，當她飛往當地接回愛犬時，狗狗立刻奔向媽媽的懷抱，並一邊興奮搖尾巴一邊舔去主人臉上的淚水，彼此重逢的畫面感動了4萬人。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《People》報導，該名飼主帶著狗狗在旅行時，穿越墨西哥州不慎和愛犬分散，主人事後心急地四處尋找，卻絲毫沒有愛犬的蹤跡。事實上，狗狗已經被當成流浪犬，送往聖達菲動物收容所。
主人在愛犬走失17天後，終於在當地收容所網站上，見到心愛的毛孩的蹤影，立刻從馬里蘭州飛往該地準備接回狗狗。影片中可見，飼主到收容所時，狗狗也正好從裡頭被工作人員牽出來，牠一看到媽媽，馬上興奮地朝主人狂奔，激動地衝進媽媽的懷抱裡，尾巴更是高興地狂搖，還舔去媽媽臉上的淚水，看得出來非常思念主人，畫面令人動容。
聖達菲動物收容所在臉書分享這段影片，收容所慈善總監鮑威爾表示，「這樣的故事讓我們所有人笑得更開心了，並提醒我們，寵物是真正的家人」。影片曝光後，網友們紛紛感動留言，「找回狗狗真是太好了」、「心都融化了」、「我也跟著一起哭了」。