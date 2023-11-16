今10:00開賣！虎航促銷飛日韓澳「899元起」　必搶高雄東京原因曝

離家2896公里被尋回！走失狗狗重逢主人　「第一反應」逼哭4萬人

▲女飼主到收容所接回愛犬時，狗狗立刻奔向媽媽的懷抱，並一邊興奮搖尾巴一邊舔去主人臉上的淚水，彼此重逢的畫面感動了4萬人。（圖／翻攝自臉書「Santa Fe Animal Shelter & Humane Society」）
▲女飼主到收容所接回愛犬時，狗狗立刻奔向媽媽的懷抱，並一邊興奮搖尾巴一邊舔去主人臉上的淚水，彼此重逢的畫面感動了4萬人。（圖／翻攝自臉書「Santa Fe Animal Shelter & Humane Society」）

記者賴禹妡／綜合報導

美國馬里蘭州一名女飼主帶著寵物旅行時，途中不慎和愛犬走失，她心急如焚地尋找心愛毛孩，終於在17天後，於離家1800英里（約2896公里）的收容所找到狗狗，當她飛往當地接回愛犬時，狗狗立刻奔向媽媽的懷抱，並一邊興奮搖尾巴一邊舔去主人臉上的淚水，彼此重逢的畫面感動了4萬人。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒《People》報導，該名飼主帶著狗狗在旅行時，穿越墨西哥州不慎和愛犬分散，主人事後心急地四處尋找，卻絲毫沒有愛犬的蹤跡。事實上，狗狗已經被當成流浪犬，送往聖達菲動物收容所。 

▲飼主到收容所時，狗狗也正好從裡頭被工作人員牽出來，牠一看到媽媽，馬上興奮地朝主人狂奔，激動地衝進媽媽的懷抱裡，尾巴更是高興地狂搖，還舔去媽媽臉上的淚水。（圖／翻攝自臉書「Santa Fe Animal Shelter & Humane Society」）
▲飼主到收容所時，狗狗也正好從裡頭被工作人員牽出來，牠一看到媽媽，馬上興奮地朝主人狂奔，激動地衝進媽媽的懷抱裡，尾巴更是高興地狂搖，還舔去媽媽臉上的淚水。（圖／翻攝自臉書「Santa Fe Animal Shelter & Humane Society」）
主人在愛犬走失17天後，終於在當地收容所網站上，見到心愛的毛孩的蹤影，立刻從馬里蘭州飛往該地準備接回狗狗。影片中可見，飼主到收容所時，狗狗也正好從裡頭被工作人員牽出來，牠一看到媽媽，馬上興奮地朝主人狂奔，激動地衝進媽媽的懷抱裡，尾巴更是高興地狂搖，還舔去媽媽臉上的淚水，看得出來非常思念主人，畫面令人動容。 

聖達菲動物收容所在臉書分享這段影片，收容所慈善總監鮑威爾表示，「這樣的故事讓我們所有人笑得更開心了，並提醒我們，寵物是真正的家人」。影片曝光後，網友們紛紛感動留言，「找回狗狗真是太好了」、「心都融化了」、「我也跟著一起哭了」。 

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁

泰國正妹搶穿「寵物背心」辣翻全場！法鬥一臉哀怨：可以還我嗎

獨／愛貓太健談！鏟屎官自創「貓語教學」　眾實測驚：真的能聽懂

天氣變冷！鏟屎官爽用「最軟萌暖腳器」　胖橘厭世上工：有魚乾味

獅子在街頭遊蕩嚇壞居民！警方緊急出動圍捕　竟抓到「傻笑巨獸」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞