獨／外送革命！台灣達美樂「披薩外送車有避震烤箱」：恆溫烤到家
雙輪運輸外送市場掀革命！達美樂全球同步推出「dxb新世代外送車」，車廂竟然配備「散熱風扇、68℃溫控烤箱和10G力減震器」，讓披薩恆溫烤到家，而且台灣達美樂已於今（16）日正式上路，民眾將有幸在街頭巧遇最新黑科技。
記者蕭涵云/綜合報導
曾祭出無人機送餐的達美樂又有新科技！主打熱騰騰烤到家的「dxb新世代外送車」，採用內置風扇與溫控披薩車廂，使披薩能夠恆溫維持在68℃，搭配風扇散熱，保持最佳風味與披薩最重要的起司彈性。
不只如此，達美樂披薩車廂還搭載專業設計的減震器系統，透過高科技懸架有效降低67%的晃動，讓披薩在外送過程中，不會位移成捲餅。
台灣達美樂CEO Ben Oborne分享，過去達美樂曾順應科技趨勢，在國外採用無人車甚至無人機外送披薩，掀起話題。「可惜礙於台灣法規，無法引進相關技術服務在台消費者」。如今，全球同步的「dxb新世代外送車」，也在今天正式於台灣上路，業者透露，目前因尚未量產，台灣僅先上路一輛，後續將會慢慢引進，民眾將有幸在街頭巧遇最新黑科技。
另外，台灣肯德基也在今年7月成立外送共享中心，打造速食餐廳專屬車隊，首創六都外送共享中心，主打25分鐘送達美味餐點。不讓外送平台專美於前，速食業者也紛紛建立品牌專屬外送服務。