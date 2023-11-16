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獨／外送革命！台灣達美樂「披薩外送車有避震烤箱」：恆溫烤到家

▲外送掀革命！達美樂全球同步推出「dxb新世代外送車」，車廂配備「散熱風扇、68℃溫控烤箱和10G力減震器」，讓披薩恆溫烤到家，台灣也於今天正式上路。（圖／記者蕭涵云攝）
▲外送掀革命！達美樂全球同步推出「dxb新世代外送車」，車廂配備「散熱風扇、68℃溫控烤箱和10G力減震器」，讓披薩恆溫烤到家，台灣也於今天正式上路。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

雙輪運輸外送市場掀革命！達美樂全球同步推出「dxb新世代外送車」，車廂竟然配備「散熱風扇、68℃溫控烤箱和10G力減震器」，讓披薩恆溫烤到家，而且台灣達美樂已於今（16）日正式上路，民眾將有幸在街頭巧遇最新黑科技。

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曾祭出無人機送餐的達美樂又有新科技！主打熱騰騰烤到家的「dxb新世代外送車」，採用內置風扇與溫控披薩車廂，使披薩能夠恆溫維持在68℃，搭配風扇散熱，保持最佳風味與披薩最重要的起司彈性。

不只如此，達美樂披薩車廂還搭載專業設計的減震器系統，透過高科技懸架有效降低67%的晃動，讓披薩在外送過程中，不會位移成捲餅。

▲達美樂推出有避震恆溫烤箱的披薩外送車，台灣也看得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂推出有避震恆溫烤箱的披薩外送車，台灣也看得到。（圖／記者蕭涵云攝）
台灣達美樂CEO Ben Oborne分享，過去達美樂曾順應科技趨勢，在國外採用無人車甚至無人機外送披薩，掀起話題。「可惜礙於台灣法規，無法引進相關技術服務在台消費者」。如今，全球同步的「dxb新世代外送車」，也在今天正式於台灣上路，業者透露，目前因尚未量產，台灣僅先上路一輛，後續將會慢慢引進，民眾將有幸在街頭巧遇最新黑科技。

▲繼無人車、無人機之後，達美樂為披薩推出有避震烤箱的外送車設計。 （圖／記者蕭涵云攝）
▲繼無人車、無人機之後，達美樂為披薩推出有恆溫烤箱的外送車設計。 （圖／記者蕭涵云攝）
另外，台灣肯德基也在今年7月成立外送共享中心，打造速食餐廳專屬車隊，首創六都外送共享中心，主打25分鐘送達美味餐點。不讓外送平台專美於前，速食業者也紛紛建立品牌專屬外送服務。

▲肯德基自建600位外送員專屬車隊，首創六都外送。（圖／台灣肯德基提供）
▲肯德基自建600位外送員專屬車隊，首創六都外送。（圖／台灣肯德基提供）

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