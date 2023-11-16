亞冠賽直擊／中華隊抗日打線出爐！劉基鴻扛四棒　承襲陳金鋒主砲

2023年亞冠賽今（16）日晚間6時將出戰地主日本隊，中華隊打線出爐，劉基鴻扛四棒，總教練陳金鋒表示：「希望他可以扛下這樣的任務。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 陳金鋒過去就是中華隊主力打者，他認為，這次球隊比較少長打者，就希望劉基鴻可以扛下這樣的責任，而他也期待球員可以把自己做好，最後比賽結果應該不會差到哪裡。以下為中華隊打線：第一棒 林孝程 左外野第二棒 林靖凱 二壘手第三棒 郭天信 右外野第四棒 劉基鴻 三壘手第五棒 陳傑憲 中外野第六棒 張政禹 游擊手第七棒 蔣少宏 DH第八棒 何恆佑 一壘手第九棒 戴培峰 捕手陳金鋒強調，知道對方先發投手赤星優志是很厲害的投手，擁有很多變化球，但他知道有在情蒐，是否會用出或是故意製造相反的方式，就要看狀況。此外，他也認為赤星的球速、球路位置都很好，所以希望球員應變要快一點，「確實擊球，把專注力放在球上。」亞冠賽／文東珠5.2局挨轟失2分！盧施焕再見安 韓國3：2險勝澳洲亞冠賽直擊／韓國隊超辣啦啦隊勁歌熱舞！追平澳洲 球迷反應熱烈亞冠賽直擊／阪神虎果然是最強的！連日本國家隊官方名單都有亮點亞冠賽直擊／台灣之光！蔡依林歌曲《Stars Align》登上開幕儀式