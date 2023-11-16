專訪／正妹實況主「姵儀」玩轉SLG策略遊戲　點燃三國熱情

特企／雙11狂歡不夠過癮？全家隨買跨店取再加碼萬元儲值金

▲隨買跨店取再加碼，單筆滿額300元抽萬元Fami錢包儲值金。（圖／品牌提供）
▲隨買跨店取再加碼，單筆滿額300元抽萬元Fami錢包儲值金。（圖／品牌提供）

本報訊

在雙11歡樂購物季節已經畫下句點，全家隨買跨店取仍持續放送一系列豐富優惠，為顧客帶來更多購物樂趣的同時，讓每位顧客感受到全家用心的服務。未能盡興購物的朋友準備好了！活動包含抽獎券大放送，更有實惠的買1送1起，以及職棒總冠軍指定商品的限量優惠，讓所有消費者在特惠檔期之外的購物中持續體驗驚奇和樂趣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨買跨店取　雙11延續優惠驚喜！

凡於隨買跨店取購買單筆訂單滿300元，即可獲得一張抽獎券。每張抽獎券可投注1次，有機會抽中「Fami錢包儲值金10,000元」，共有3名幸運兒。購物不僅省錢，還能有機會獲得豐富獎品，絕對是雙11後的延續驚喜！

此外，我們還推出百樣商品買1送1起的超值優惠，而每週三10:00更有加碼驚喜優惠等你來參與！包括ＦＭＣ金萱二十七、ＦＭＣ桂花金烏龍、鹼性離子水等商品買1送1，以及各種111元、222元的優惠商組，還有minimore鮮乳脆皮泡芙、法式檸檬塔等甜點品牌特價111元等你來搶購。不容錯過的雙11後繼續優惠的絕佳機會，讓您購物更划算、更驚喜！

總冠軍指定商品限量優惠　豐富好康等你帶回家！

為了慶祝職棒總冠軍，隨買跨店取特別推出指定商品限量優惠活動。每位會員限購1組，活動期間包括11月15日至11月28日的林鳳營鮮乳系列、無加糖特濃重乳優格，以及11月17日至11月28日的貝納頌經典曼特寧、拿鐵、榛果風味拿鐵等商品，價格優惠不容錯過。

打造共享心生活　送你買1送1專屬優惠！

在11月8日至11月28日期間，全家會員於全家APP隨買跨店取主動使用共享即符合資格，即可獲得專屬買1送1優惠，購買期間為12月8日至12月14日，限量2萬組，每個會員僅限購1組。共享心生活，一起享受更多的幸福時刻！

隨買跨店取訂閱制兌換樂　免費換Let’s Café美式/拿鐵！

11月10日至12月12日期間，透過全家的隨買跨店取訂閱制兌換樂活動，您有機會參與並免費換取Let’s Café美式或拿鐵！參與方式簡單，兌換訂閱制商品即可獲得對應的章數，集滿章數即可享受免費換取的權益，品味美味的Let’s Café經典美式或拿鐵(中杯)。

全家App提供多種訂閱方案，讓您享受7折至85折不等的優惠，同時可跨店取、自動續訂，最長兌換期限更達90天，確保您充分享受便利和實惠。加入訂閱制兌換樂，不僅享受商品7折起的超值優惠，更有機會免費品嚐Let’s Café咖啡的美味。全家隨買跨店取的活動，不僅是購物，更是一場共享心生活的契機。在多樣的商品選擇中，消費者可以繼續共同體驗獨家的共享優惠，共享購物的愉悅。

詳情請進

傳說對決x老協珍聯名推出「傳說對決佛跳牆」　萌寵可愛爆擊！

專訪／正妹實況主「姵儀」玩轉SLG策略遊戲　點燃三國熱情

台新金控摘台灣企業永續獎五大獎　從永續邁向淨零

不用等黑五！全聯優惠大放送　網友瘋搶「這款」CP值超高衛生紙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞