今10:00開賣！虎航促銷飛日韓澳「899元起」　必搶高雄東京原因曝

好市多黑五優惠提前曝光！Dyson吹風機、咖啡機折千元　300款特價

▲好市多黑色購物週於11月20日登場，多款超值家電商品提前釋出。（圖／業者提供）
▲好市多黑色購物週於11月20日登場，多款超值家電商品提前釋出。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多「黑色購物週」即將於11月20日登場，連續一週推出超過300款折價商品，萬元下殺商品提前曝光，包括「Nespresso咖啡機」、「Dyson吹風機」現折千元，還有顯示器折價萬元以上，珠寶、行李箱也都有現金折價。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年好市多破例提早釋出多款「黑色購物週」特價商品：

◾「Samsung 85吋4K QLED顯示器」現折60,000元

◾「PHILIPS 55吋4K OLED顯示器」現折10,000元

◾「BOSE SMART SOUNDBAR SYSTEM兩件式家庭劇院組」現折6,000元

◾「Nespresso咖啡機」現折1,500元

◾「Brita瞬熱智能溫控UVC滅菌開飲機」現折2,000元

◾「戴森吹風機 銀銅色附四款吹嘴 + 捲髮烘罩」現折1000元

◾「1.0克拉圓形鑽石戒指」現折32,000元

除此之外，還有匈牙利製雙人鵝絨被、美舒律蒸氣系列禮盒組、SWISS MILITARY 24吋行李箱。好市多年度最狂盛事「黑色購物週」將於11月20日起跑，將於每天下午五點在台灣好市多 FB 和 IG 粉絲專頁以及下午六點好市多 APP 公佈隔天優惠商品。

黑鑽卡加碼回饋活動也於黑五首日同步開跑，11月20日起至12月31日止，黑鑽會員獨家享有的消費回饋金從2%加碼至3%，搭配好市多富邦聯名卡於賣場消費最高可享有5%消費回饋。

▲好市多黑色購物週更多優惠資訊於官方臉書粉絲專頁中公開。（圖／業者提供）
▲好市多黑色購物週更多優惠資訊於官方臉書粉絲專頁中公開。（圖／業者提供）
此外，家樂福冬季火鍋大賞已於今日開跑，進口達30多支、國內品牌達100多支、名店餐廳超過20支以上、火鍋料更達到200多種，預估帶動同期業績1至2成，即起至11月21日前，還有指定商品優惠：

◾海底撈麻辣血旺寬粉，原價218元買1送1

◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐，原價298元買1送1

◾點點心/撈王/金色三麥/漢來/麻神湯底系列，第一件189元、二件358元，平均179元

◾六福皇宮上海醃篤鮮火鍋湯、酸白菜火鍋湯，原價279元特價199元

◾錢都（胡椒豚骨白湯鍋/絕品麻辣臭臭鍋），原價185元特價129元

▲家樂福冬季火鍋大賞已於今日開跑，進口達30多支、國內品牌達100多支、名店餐廳超過20支以上、火鍋料更達到200多種。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福冬季火鍋大賞已於今日開跑，進口達30多支、國內品牌達100多支、名店餐廳超過20支以上、火鍋料更達到200多種。（圖／記者鍾怡婷攝）

家樂福「首家3.0店型」明開幕！特色亮點曝光　量販預告回歸大直

亞尼克進駐超商！「生乳捲100元」限時一天開搶　再送50元折價券

入冬羊肉爐買1送1！全聯雞白湯、麻辣鍋第2件5折　賣場暖暖包特價

限3天！全家特大美式、冰淇淋買1送1　冷氣團發威「泡麵半價吃」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞