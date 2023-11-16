好市多黑五優惠提前曝光！Dyson吹風機、咖啡機折千元　300款特價

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除此之外，還有匈牙利製雙人鵝絨被、美舒律蒸氣系列禮盒組、SWISS MILITARY 24吋行李箱。好市多年度最狂盛事「黑色購物週」將於11月20日起跑，將於每天下午五點在台灣好市多 FB 和 IG 粉絲專頁以及下午六點好市多 APP 公佈隔天優惠商品。
黑鑽卡加碼回饋活動也於黑五首日同步開跑，11月20日起至12月31日止，黑鑽會員獨家享有的消費回饋金從2%加碼至3%，搭配好市多富邦聯名卡於賣場消費最高可享有5%消費回饋。
此外，家樂福冬季火鍋大賞已於今日開跑，進口達30多支、國內品牌達100多支、名店餐廳超過20支以上、火鍋料更達到200多種，預估帶動同期業績1至2成，即起至11月21日前，還有指定商品優惠：
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