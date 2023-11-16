林襄真面目被揭發！巫苡萱控訴「臭酸雞湯丟桌上」 她不忍全說了
樂天啦啦隊成員林襄是球迷心裡的女神，沒想到私底下的她卻是少根筋的魚干女，近日樂天女孩們上《同學來了》大爆料，揭露彼此私下罕見的一面，隊友巫苡萱控訴林襄非常髒亂，有次將不喝的雞湯放在她的座位上，直到隔天已變成臭酸雞湯，才恍然大悟發現忘了丟。
記者江芷稜／綜合報導
巫苡萱透露，自己之前在休息室的位置剛好在垃圾桶旁邊，有次上班的時候發現桌上有一袋雞湯，還以為是誰暗戀自己，送上愛心雞湯，結果一打開已經臭酸了，拍照上傳群組詢問後，林襄立刻道歉，承認是自己要拿去丟棄的雞湯，結果忘記放在巫苡萱桌上。
樂天女孩筠熹聽了也補刀，附和說：「林襄很常這樣！」她透露對方很愛喝黑咖啡，結果喝到一半隨手放在桌上，隔天散發出酸掉的味道，打開還看到裡面有一點點蟲，驚喊「這個是誰的」時，林襄還神經大條地反問：「該不會是我的嗎？」
結果巫苡萱也被學妹「十元」爆料不愛乾淨，穿過的百褶裙從來不洗，因為她認為洗過之後，百褶裙的褶紋就會變皺、變得不好看，所以寧願不洗，最誇張的是一條裙子穿3年不洗，讓主持人笑說「該不會發霉了吧？」琳妲則說自己跟巫苡萱借過絲襪，同樣也是半年沒洗過的，但為了工作只好勉強穿著上場，笑翻眾人。
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