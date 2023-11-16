巷仔內／柯文哲退讓成全藍白合！幕僚錯愕柯粉崩潰　民眾黨陷危機

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但是柯文哲2018年連任台北市長後，因為經常批評執政的民進黨施政，而與民進黨漸行漸遠，當年進市府的綠營幕僚幾乎全跑光，卸任時還有民進黨籍的重要幕僚，只剩現在的競辦主任周榆修。2019年創立民眾黨，主打「超越藍綠」口號，並海選一批俊男美女擔任幕僚、發言人，2020大選贏得5席不分區立委，超越時代力量成為國會第三大黨。
2022九合一選舉，成為民眾黨創黨之後首次地方選戰，民眾黨提名86席，只當選14席，雖然最大收穫是高虹安當選新竹市長，但是這項成績凸顯民眾黨難以跨越都會區，驗證民眾黨還是靠柯文哲光環的一人政黨。
柯文哲善變的個性經常讓幕僚摸不著頭緒，例如柯文哲9月底二度訪美之前，幕僚都認為選舉時間緊迫、經費有限、該見的人都見過，柯文哲應該不會再度訪美，沒想到柯文哲最後仍拍板訪美。
柯文哲在政治立場上更是善變，創立民眾黨喊「超越藍綠」，對藍白合的立場原本也是傾向於不跟國民黨合作參選，對於國民黨提出的初選方案更是一再拒絕，堅持全民調。沒想到柯文哲在馬英九的見證下，對藍白合大讓步，讓黨內主戰派與支持者傻眼。
柯文哲曾說「我討厭蚊子、蟑螂、國民黨」，昨日在《NOWnews今日新聞》舉辦的青年論壇被提問是否變了時回答，他回應說「我討厭蚊子、蟑螂、國民黨，但是更討厭民進黨」，這段話看似可以向討厭民進黨的支持者交代，但是更可能讓更多討厭藍綠的柯粉流失。
柯文哲今（16）日在記者會上重申，對自己的民調有信心，並強調會繼續監督國民黨，看似向支持者喊話，但是18日民調結果出來，若是「侯柯配」成真，民眾黨內可能要面臨兩大難題，一是不滿藍白合的幕僚離職，另一種是黨內政治立場可以接受國民黨的黨工跳到國民黨去，恐將重蹈2004年連宋配，親民黨最終走向泡沫化的道路。
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