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巷仔內／柯文哲退讓成全藍白合！幕僚錯愕柯粉崩潰　民眾黨陷危機

▲民眾黨主席柯文哲在藍白合中退讓的決定令幕僚錯愕。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.16）
▲民眾黨主席柯文哲在藍白合中退讓的決定令幕僚錯愕。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.16）

記者呂炯昌／特稿

在前總統馬英九的登高一呼支持全民調後，藍白加速整合進程，昨日上午藍白黨主席政黨協商會中達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果，11月18日將在馬英九基金會公布結果。但是柯文哲退讓的決定令幕僚錯愕，傳出競選總幹事黃珊珊、競辦發言人陳智菡請辭。柯文哲在藍白合中退讓，不只凸顯柯文哲善變的個性，也凸顯第三勢力「一人政黨」的困境。

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柯文哲的個人特色是敢言、善變。民進黨總統參選人賴清德、台北市長蔣萬安講話謹慎，甚至被認為是無趣，相比之下，柯文哲則是有話直說，讓他得罪許多人，但也網羅更多柯粉，2014年柯文哲以政治素人的身份參選台北市長，對上有執政優勢的國民黨候選人連勝文，柯文哲在民進黨相助與中間選民支持下，成功入主北市府，創造一波奇蹟。

但是柯文哲2018年連任台北市長後，因為經常批評執政的民進黨施政，而與民進黨漸行漸遠，當年進市府的綠營幕僚幾乎全跑光，卸任時還有民進黨籍的重要幕僚，只剩現在的競辦主任周榆修。2019年創立民眾黨，主打「超越藍綠」口號，並海選一批俊男美女擔任幕僚、發言人，2020大選贏得5席不分區立委，超越時代力量成為國會第三大黨。

2022九合一選舉，成為民眾黨創黨之後首次地方選戰，民眾黨提名86席，只當選14席，雖然最大收穫是高虹安當選新竹市長，但是這項成績凸顯民眾黨難以跨越都會區，驗證民眾黨還是靠柯文哲光環的一人政黨。

柯文哲善變的個性經常讓幕僚摸不著頭緒，例如柯文哲9月底二度訪美之前，幕僚都認為選舉時間緊迫、經費有限、該見的人都見過，柯文哲應該不會再度訪美，沒想到柯文哲最後仍拍板訪美。

柯文哲在政治立場上更是善變，創立民眾黨喊「超越藍綠」，對藍白合的立場原本也是傾向於不跟國民黨合作參選，對於國民黨提出的初選方案更是一再拒絕，堅持全民調。沒想到柯文哲在馬英九的見證下，對藍白合大讓步，讓黨內主戰派與支持者傻眼。

柯文哲曾說「我討厭蚊子、蟑螂、國民黨」，昨日在《NOWnews今日新聞》舉辦的青年論壇被提問是否變了時回答，他回應說「我討厭蚊子、蟑螂、國民黨，但是更討厭民進黨」，這段話看似可以向討厭民進黨的支持者交代，但是更可能讓更多討厭藍綠的柯粉流失。

柯文哲今（16）日在記者會上重申，對自己的民調有信心，並強調會繼續監督國民黨，看似向支持者喊話，但是18日民調結果出來，若是「侯柯配」成真，民眾黨內可能要面臨兩大難題，一是不滿藍白合的幕僚離職，另一種是黨內政治立場可以接受國民黨的黨工跳到國民黨去，恐將重蹈2004年連宋配，親民黨最終走向泡沫化的道路。

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