雲豹能源迷你足球賽落幕　賽事範圍踢遍22縣市！

迷你足球賽為雲豹能源相當重視的體育項目，自2017年起投入，長期耕耘下，從原本隊伍僅99隊，推廣至今年預賽就有近600隊參加。近年，本公司更出動員工們加入各縣市賽事行列，並由董事長廖福生親自出席今年總決賽開幕儀式，廖福生說：「我們不僅支持迷你足球、也投入各項運動賽事，強化企業ESG多元面向，並以健康運動傳遞永續正能量，這也將成為永續發展目標的關鍵影響力，讓全民共創永續生活新未來。」
國民小學迷你足球賽是全國比賽範圍最廣的幼童足球比賽，預賽遍及全台22縣市、歷時兩個月、近600支參賽隊伍角逐總決賽門票，最後共87支球隊脫穎而出，永續長暨發言人張建偉說：「連續兩天的比賽，看到小朋友們在球場上全力以赴發揮運動家精神，非常感動！希望藉由幼兒足球深耕計畫，讓更多小朋友從小養成運動習慣，透過運動凝聚團隊向心力，激發出小小足球魂。」
今年雲豹能源為鼓勵晉級總決賽的小朋友們，特別訂製「雲豹底迪公仔玩偶」贈送給每位參賽者，冠軍隊伍更能獲得「雲豹底迪豹讚足球」鼓勵參賽小朋友全力以赴、爭取勝利榮耀。
雲豹能源支持多元運動蓬勃發展，除了在幼兒迷你足球發展中扮演重要推手，也支持弱勢族群圓夢，贊助雲豹聽障騎士棒球隊，更跨界組成台啤雲豹職籃隊，落實運動生活化，以ESG實踐者之姿提升社會價值。
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