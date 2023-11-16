聖誕節交換禮物！特斯拉Cyber開瓶器台灣開賣 限量信仰價1460元
被電動車耽誤的「周邊商品店」特斯拉（Tesla），從不放棄賺迷因財的機會，先前因電動皮卡Cybertruck被譏長得像哨子，進而推出Cybertruck造型板哨子，近日特斯拉又有新作品了，是以Cybertruck造型發想的開瓶器「CyberOpener」，即起在台灣限量開賣，信仰價1460元。此外，HOLA也推金馬60限量桌遊，售1280元。
記者徐銘穗/綜合報導
以Cybertruck做為靈感，打造的開罐器CyberOpener，材質是使用316L不鏽鋼所打造，並根據車身頂部線條為基準，邊緣使用砂磨處理避免割傷手，開瓶器背面刻有 Tesla logo，尺寸為9.5x3.7x0.7公分，重量為99.3公克。還特別標註「本商品非玩具，不適合14歲以下孩童」。
還有同樣以Cybertruck做為靈感外型所打造的CyberPack背包，售價2600元，尺寸高 37公分 x 寬 28公分 x深 13.5公分。
此外，HOLA和樂家居首度與金馬獎跨界合作，聯合推出「金馬60桌遊組」，延伸金馬60「凝聚眾人，直奔未來」的設計理念，希望透過居家必備的桌遊時光，在平衡積木同時，在家人間注入珍貴的凝聚力。HOLA「金馬60桌遊組」官網獨家販售，限量100組。