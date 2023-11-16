全台最美大學在哪？「桃園1名校」一堆偶像劇取景 不輸東華東海
台灣自20年前大學數量持續攀升，截至2023年全國大專校院學校總數來到148所，而各個學校除了學風迥異外，也有著不同的學院建築風格，部分學校甚至因為景色優美，而成為偶像劇、電視拍攝的熱區。近期又有網友發現，位於桃園中壢的「中央大學」景色相當優美，認為該校是國內最美的學校之一，貼文隨即引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
「中央大學是不是國內最美的學校之一？」一位鄉民在論壇PTT上發起討論，自己是中央資工畢業的校友，而母校內綠草如蔭，又有美麗且超級宏偉的圖書館，還有百花川、中大湖，許多偶像劇都曾到此取景。
貼文曝光後，立刻有不少人認同表示：「真的滿漂亮的，當初校際盃第一次到中央有驚豔到」、「中大校園還不錯，松樹很多很清幽」、「偶像劇大學，地理位置不遠方便取景」、「中央真的美，尤其夕陽落下之時」、「媲美東華東海」。
但也有部分人認為「東海大學還是樂勝吧，路思義教堂是許多外國人會特地前往的觀光景點」、「東海、東華會特地有人因為美景前往，中央好像比較少聽過」、「東華警衛室還有提供東華觀光導覽地圖，還是有一定差距」。
據「中大校友通訊」資料顯示，中央大學內知名景點包含百花川、圖書館、中大湖等等，過去包含敗犬女王、MVP情人、惡魔在身邊、下一站，幸福以及鬥牛要不要等等偶像劇，都曾前往校內取景，成為名符其實的偶像劇大學。