曝欣賞柯文哲這一點！王世堅：我過去是柯黑一號、深刻認識他

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王世堅也說，已經卸任、民調9％的前總統馬英九竟然出來指點江山，促成藍白合，讓社會大眾覺得錯愕，也讓大家覺得這樣的藍白合，有染紅嫌疑，「藍色當然很高興，但相信白色會進一步思考」。
王世堅提到，若18日結論正是大家推測的「侯柯配」，到時候柯文哲是否吞下這口氣，這都未定之天，但民進黨總統參選人賴清德是不管他們如何合，早就做好準備，「我們不希望看到，背後還有紅色指點，這樣的政黨合作，我們認為不可取」。
若柯文哲擔任副手，是否會心疼？王世堅笑說，他過去是柯黑一號，他是最先呼籲民進黨不要被柯文哲政治綁架、感情勒索，「我對柯文哲有深刻認識」。
王世堅直言，他唯一在政治上認同一點是，柯文哲昭告天下要貫徹白色力量、走出自己的路，獨立參選到底才是男子漢大丈夫，若現在放棄，是辜負過去對他期待的年輕朋友，這就是不對的。
媒體追問，希望柯文哲找獨立總統參選人郭台銘合作？王世堅說，他希望柯不要被國民黨大陣仗嚇壞，國民黨一再嚇唬他，但柯也別忘了，陸軍、有資源的是郭台銘，郭先前也和柯談過合作，他們在社會上的支持者，也比較重疊，若是因為陸軍、資源問題，他覺得柯能和郭合作，雙雙拉一把、對社會交代。
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