財經小辭典／ETF配息有3！小心「假高息」　什麼又是收益平準金

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近年來，ETF從年配息，流行到季配甚至是月配外，高息型也成為「ETF關鍵字」。高股息ETF主要是以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，近來受到投資人歡迎，就是因為高股息ETF適合想要穩定現金流，偏向穩健型投資人，這些人通常期待投資後可以快速看到實質的投資報酬（現金）。
不過，高股息ETF因為受到投資人青睞，部分ETF就亂動用到「收益平準金」，來營造穩定的高股息，造成「假高息」的亂象被投資人投訴。什麼是「收益平準金」？首先必須要先談到ETF的配息來源！ETF的配息有三：第一是股息，也就是成分股配息。第二是資本利得，為交易成分股產生的獲利。第三則是收益平準金。
所謂「收益平準金」是為了防止基金規模增加造成配息被稀釋而設立的制度，例如今天有一檔高股息ETF，因為公布配息率後太誘人，許多投資人中途參與申購，使得市場規模急速擴張，但配息總金額仍是之前公告的並沒有改變，如此一來就會稀釋配息，使配息變少。
為了維護投資人權益，「收益平準金」機制加入後，即使市場規模擴張也不會影響配息率，其概念就是從投資人的資金中，將一部分比率轉作收益平準金，隨後再以股息的形式配出，這樣的作法可防止配息稀釋。但有部分ETF亂用「收益平準金」來創造高股息的假象，因此被金管會盯上。有專家就認為，投資人投資ETF要注意配息來源，盡量以股息為主、資本利得與收益平準金為輔，才不會陷入「假高息」的陷阱。
證交所與櫃買中心在今年9月底正式發布要求平準金用於配息的相關資訊揭露，自11月1日起所有的ETF發行人在公告收益分配時，應揭露所有收益分配組成項目的預估占比，以強化揭露收益平準金等占比資訊的透明度。也就是說，業者不能只揭露「股息占比」，未來須清楚揭露「收益分配組成」占比，包括「收益平準金」的占比在內。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。