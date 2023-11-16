麋先生唱到一半出狀況！麥克風突被沒收 下一秒任賢齊衝上台
麋先生MIXER的「都是浪漫害的」巡迴演唱會已正式起跑，日前於長沙開唱，當演唱歌曲〈嗜愛動物〉前，麥克風突然出問題，檢查許久後，嘉賓任賢齊竟驚喜現身。在驚喜的餘波中任賢齊還加碼點歌，合唱他參加《披荊斬棘的哥哥2》節目時，第一次在長沙演唱的歌曲〈傷心太平洋〉，毫無彩排的情況下，麋先生展現即興精彩的表演，讓任賢齊笑說：「有偷練喔！」
記者吳雨婕／綜合報導
麋先生回想起當時心情，吉他手小B透露，長沙站巡演表演途中，技師告知他的麥克風出了問題，要先拿下台檢查，他說：「當時想說怎麼檢查這麼久，沒想到唱到〈嗜愛動物〉時，齊哥拿著那支麥克風突然出現，才發覺這一切都是齊哥給的浪漫驚喜。」對於任賢齊突然地現身，麋先生真的非常感動，他們說：「這是我們第一次到長沙演出，齊哥正好在長沙工作，他很像家裡的大哥，用他『大哥式的浪漫』給我們陪伴，讓我們感覺溫暖又安心，很謝謝齊哥！」也笑說接下來的演出，會特別檢查有沒有器材又壞掉，「真的被齊哥的驚喜嚇到了！」
麋先生的浪漫也展現在團員的身上，今（16）日正好是鼓手逸凡的生日，由於正逢《都是浪漫害的》巡迴演唱會，麋先生提前跟公司串通，以「拍攝新專輯開箱影片」名義，實則端出蛋糕為他慶祝，讓他感動不已，逸凡說：「沒想到今年生日接連收到齊哥還有團員的大禮，真的是我沒有預料到的事，這一切『都是浪漫害的』！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁