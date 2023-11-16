關鍵條文送協商！囤房稅2.0拚下月三讀 建商1年內餘屋擬用稅率2%
立法院財政委員會（16）日審查俗稱「囤房稅2.0」的《房屋稅條例》修正案，針對外界關切的稅率基準，以建商餘屋來說，1年銷售時間相對短促，財政部傾向讓1年內餘屋適用單一稅率2%、戶數免累進，不過，包括非自住住家稅率、房屋標準單價等關鍵條文，朝野仍未達成共識，因此，保留送院會協商，力拚12月18日三讀。
記者顏真真／台北報導
根據行政院通過財政部所提版本草案，針對特定房屋以外的非自住住家房屋，從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率從現行1.5%至3.6%調高為2%至4.8%，並要求地方政府都應按全國持有戶數制定差別稅率，並全數累進課徵；另外對於全國單一自住且排除豪宅者，稅率可從現行1.2%降至1%。
針對建商持有待銷售房屋，政院版考量是供給者，應給予合理銷售期間，持有期間為2年內的房屋，法定稅率改為2%至3.6%；超過2年的餘屋，適用一般非自住住家用房屋稅率範圍2%-4.8%。不過，不少立委認為，建商餘屋持有1年內銷售時間太短，應適用較低的稅率，財政部認為這部分可考慮，可能在第1年內，用基本稅率2%，超過1年、未滿2年餘屋則適用2%至3.6%，財政部設計基準時，會考慮銷售比例、建商全國餘屋戶數等面向。
此外，財政部預計將端出3種參考基準給地方政府，大方向是區分六都、非六都、離島規劃；細部方案仍待與地方溝通。後續縣市若已依基準訂定，仍出現稅損，中央將補足；若縣市訂得比財政部基準更寬鬆而有稅損，中央將不予補貼。針對消極不推動囤房稅的縣市，則將直接照財政部的基準來課稅。