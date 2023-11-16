好羨慕！高鐵有望8度調薪　提報董事會後將公告

台灣高鐵公司每年定期依據國內外政經環境、公司經營條件、市場競爭力以及同仁績效表現等綜合因素，規劃辦理員工調薪作業。自2015年迄今，9年已7度完成調薪作業，累計調薪幅度達21.92%。鑒於近期國內外情勢受疫情復甦及區域衝突等因素，致經營考驗及未來挑戰同步加劇，台灣高鐵公司今（16）日宣布，已啟動2024年度員工調薪作業規劃，期透過更加完善之規劃作業，提請董事會討論同意後實施，以落實公司積極育才、留才目標，確保高鐵「永續經營」。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司表示，今年以來受惠於疫後台灣社會經濟活力快速復甦，高鐵旅運持續穩定增長；然公司營運同步受到國內外政經情勢快速變遷、通貨膨脹、利率調升及物價上漲幅度加劇等變數影響，致使經營環境及員工調薪規劃作業須納入更多複雜因素。為此，本公司本於照顧員工、激勵士氣之用心，仍將循公司治理程序，辦理2024年度員工調薪作業，目前已研議具可行性的調薪方式，並將於規劃完成提報董事會討論通過後，正式對全體同仁公告實施。
台灣高鐵公司提到，自2018年首度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」前5%之佳績以來，公司上下持續深化公司治理，為股東、員工、旅客及社會大眾謀求最高福祉，迄今已連續6年在本項評鑑中名列前茅。儘管過去三年疫情嚴峻，一度衝擊高鐵營運，然本公司仍於疫情期間堅持維護員工權益，將員工視為公司最珍貴資產，未曾因疫情影響實施裁員或無薪假等措施。
儘管疫後國內外政經環境依然充滿挑戰，但台灣高鐵公司仍將本於「永續經營」企業理念，致力提升公司經營績效及市場競爭力，進而增進員工福祉、創造優質勞動條件，為同仁爭取更加優厚薪資待遇及勞動條件，並結合績效表現，為公司育才、留才。