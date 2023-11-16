超帥熟男美聲天團Il Divo來了！新團員曝光 預告新曲台灣首唱
「跨界美聲天團」Il Divo美聲男伶帶著世界巡迴「Il Divo: A New Day Tour in Taipei」再度訪台，昨（15）日晚四位團員抵台Sebastien Izambard薩巴斯汀、Urs Buhler厄斯及David Miller大衛及今年8月剛加入的型男團員Steven LaBrie 史帝文，首度以「新陣容」形式於11月17日在台北流行中心攜手開唱。
記者吳雨婕／綜合報導
昨晚一落地桃園國際機場完成入境手續出關後，4位熟男親切地與在接機大廳現場粉絲和工作人員揮手微笑致意，並且比出大小愛心回應，十分親，大衛及厄斯一開口就暖心表示：「非常開心可以回到台北，已經忘了上一次來是多久前？有10年了嗎？真的等太久了！」還無預警驚喜透露：「我們預計將首唱新歌，而且是新專輯的歌，台北是全世界第一個聽到的！」展現對台灣粉絲的高度重視。
Il Divo美聲男伶於2004年成軍出道，當時由法國籍聲樂天才Sebastien Izambard薩巴斯汀、精通古典歌劇Urs Buhler厄斯、美國男高音David Miller大衛，及西班牙成員男中音Carlos Marin卡洛斯組成，他們一出道就被席琳狄翁欽點對唱，脫口秀天后歐普拉、美國前總統柯林頓夫婦都大力讚賞，在2021年底，卡洛斯不幸感染新冠肺炎逝世，引起一片譁然震驚全球，如今團員們漸漸走出失去他的傷痛，在今年八月正式宣布，長期合作夥伴史蒂芬入主為全新成員，公布後贏來不少正面評價，大家也期待耳目一新的感受。
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