拜習會談台海問題、高層軍事對話！美媒重點整理一次看

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美國國務卿布林肯的訪中行程因今年2月的「間諜氣球」而推遲，中國國防部也拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等高層通電。拜習會上雙方協議同意在平等、尊重的基礎上恢復兩國高層往來，也將重新恢復美中國防部工作會晤、美中海上軍事安全磋商機制，並啟動美中兩國戰區領導人會談。
拜習會結束之後，美方高層透露防長奧斯汀將會在中國選出新任國防部長後與其見面，協議中也同意包含駐夏威夷太平洋部隊的指揮官等美國高階軍事指揮官將會和這名中方人員進行接觸。
二、芬太尼、人工智慧
拜習會期間，雙方同意成立美中禁毒合作工作組，進行禁毒合作，拜登稱他與習近平一致認為需要大幅限制芬太尼的生產，美國高階政府官員提到，中國已經對近24間生產芬太尼原料的公司採取行動。
此外，雙方也稱肯定應對人工智慧風險的需要，政府之間也提高人工智慧安的對話，不過官員也透露，兩國領導人發表聯合聲明的時機仍太早，還需防止人工智慧在軍事行動或核行動中被錯誤使用。
三、貿易與制裁
雙方領袖重申美國和中國人民之間關係的重要性，習近平則提及出口限制、投資審查和制裁等議題，呼籲美國取消制裁。在會議上，雙方承諾推動在明年初明顯增加客運航班，同時採取行動全面恢復美中航空運輸協議，以支持兩國之間的交流。他們亦鼓勵擴大教育、學生、青年、文化、體育和商業之間交流。
雙方同意將在舊金山的會談後，高層會進行後續的外交與互動，包括雙向訪問和在商業、經濟、金融、出口管制執法等關鍵領域進行持續磋商。
四、台海問題
習近平在雙邊會晤向拜登表示，台灣問題一直以來是美中關係「最重要、最敏感的議題」，但也指出沒有準備大規模入侵台灣的計畫；拜登則在會後記者會上重申美國立場，也就是台灣維持其主權、維持台海和平穩定，「我們維持一中政策的共識，我不會改變這一點，這一點不會變動」。
同時，拜登也要求中國尊重台灣的選舉程序，習近平則對此回應「和平是件好事，但在某種程度上，我們必須在更廣泛的層面上解決問題」，另也確實列出「可能使用武力的條件。
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