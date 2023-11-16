秋冬送暖外籍漁工 新北勞工局訪視送防寒物資、義剪及按摩
近日低溫罩台、凜冬將至，為關懷外籍漁工，新北市政府勞工局今（16）由局長陳瑞嘉親自帶隊下，前往貢寮區澳底漁港進行關懷訪視，除了發放保暖背心、長袖上衣及魔術頭巾等禦寒物資，還結合義剪、視障按摩活動，讓在異鄉打拚的漁工朋友開心過冬，感受台灣的人情溫暖，也提前宣導年節期間，注意安全休閒活動，維護自身工作權益，安心溫暖過好年。
記者吳嘉億／新北報導
陳瑞嘉表示，自2013年起每年都會在春節前夕，派員到新北市金山、萬里、瑞芳、淡水、貢寮等五大漁會駐點關懷，；考量往年發放時寒冬已至，今年提早在冬至前發放，讓漁工朋友及早拿到全新採購的長袖POLO衫、保暖背心及魔術頭巾等物資，並邀請新北市女子美容商業同業公會及視障按摩小棧，一起為移工朋友進行義剪、按摩，也邀請漁會、漁業處、警察局及移民署服務站同仁入港關懷。
新北市政府勞工局說明，今天為關懷訪視的第一站，後續還有4個場次訪視，包括17日下午在淡水第2漁港祈禱室、23日上午在金山漁會、30日上午在萬里區漁會2樓會議室、12月1日上午在瑞芳區漁會1樓停車場，希望雇主及仲介協助宣傳活動訊息，讓漁工朋友能到場參加。